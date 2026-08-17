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Univerzitet u Beogradu doživeo je ozbiljan pad na Šangajskoj listi i sada se nalazi u grupi od 501. do 600. mesta. Ustanova koja je decenijama bila simbol znanja, nauke i akademske izvrsnosti, danas se, godinu i po posle blokaderske diktature, suočava sa posledicama duboke krize koja je zahvatila njen rad.

Beogradski univerzitet preživeo je ratove, sankcije i brojne društvene lomove, ali se sada postavlja pitanje kako će preživeti posledice višemesečnih blokada i politike Vladana Đokića i takozvanih studentskih blokadera. Ako su za tako kratko vreme uspeli da uzdrmaju instituciju koja je decenijama građena, onda se građanima nameće sasvim logično pitanje: šta bi se dogodilo sa državom kada bi isti ljudi dobili priliku da njome upravljaju?

Jer oni koji danas pokazuju kako umeju da se odnose prema Univerzitetu, sutra traže poverenje građana da vode celu zemlju.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić za Kurir otvoreno kaže da on nema poverenja u ljude koji su iskoristili univerzitet u neke potpuno pogrešne svrhe.

- Ljudi koji koriste univerzitet za druge svrhe, a pričaju da koriste univerzitet za obrazovanje i naučni rad, to nisu ljudi koji su dostojni da predstavljaju bilo koga. Ne bi trebalo da predstavljaju ni univerzitet. Problem je u tome što je politizacija univerziteta dovela do ovoga pada na Šangajskoj listi. Jer kada neko koristi univerzitet za dnevno-političke svrhe, onda to jednostavno mora na ovakav način da se vrati. To pokazuje da je to što je rađeno tokom protekle dve godine išlo na štetu univerziteta - smatra Vuletić i dodaje:

- Moram da se prisetim situacije kada su tokom blokade fakulteta smanjene plate profesorima. Oni koji su se usprotivili tome uporno su govorili: "Ali mi radimo više nego ikad". Naravno, sve to nije bilo tačno i tad smo svi znali da to nije tačno, jer to nije bilo normalno okruženje za naučni rad. Oni koji su sve to pokrenuli su dosta čvrsta grupa koja ne dozvoljava da se stvari iznutra promene. Sada je potpuno jasno da to što koriste univerzitet za svrhe za koje univerzitet nije namenjen dovodi do urušavanja kvaliteta, pa na kraju krajeva i same institucije. Kao što država ne služi da bi se vodila nekakva borba za vlast, nego vlast služi za to da se neki drugi ciljevi postignu, tako i univerzitet ne služi da bi se vodila politička borba, nego da bi se ostvarili naučni ciljevi.

Vladimir Vuletić Foto: Nemanja Nikolić/Ilija Ilić

On objašnjava da Đokić i oni koji ga podržavaju jesu politički subjekt, ali nisu univerzitet.

- Oni su ga samo iskoristili i koriste ga u svrhu političke propagande, ali niti su većina nastavnika, niti većina studenata.Oni mašu zastavom: "Mi smo studenti, mi smo studentska lista, mi branimo autonomiju univerziteta". Zapravo sve vreme je to obmana i maskirovka. Zato ja sad taj pokret i zovem "srpski pokret obmane" - kaže Vuletić.

Govoreći o preuzimanju odgovornosti prvog čoveka Univerziteta, Vuletić podseća da je Đokić trebalo da podnese ostavku onoga dana kada je univerzitet ili većina fakulteta stupila u blokadu.