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Srbija nastavlja da jača protivvazdušnu odbranu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio nabavku novih i znatno moćnijih PVO sistema za Vojsku Srbije, a potvrdio je i da će javnost 13. i 14. septembra na Pešteru moći da vidi koliko je Vojska Srbije napredovala. Takođe, kao još jedan dragulj u kruni naše odbrane, došla je i vest da Srbija sa Izraelom ulazi u proizvodnju vojnih dronova.

- Deo toga ćete moći da vidite 13. i 14. septembra na Pešteru, ali samo deo toga, a deo je još u dolasku - rekao je Vučić novinarima tokom posete Inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Srbije u Velikoj Moštanici, gde je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Foto: Ilija Ilić

Najavljena nabavka novih i snažnijih sistema protivvazdušne odbrane zaokružiće višeslojnu zaštitu vazdušnog prostora Srbije, ocenjuje vojno-politički analitičar Vlade Radulović.

Podsećajući da je još prošle godine govorio o tome da će se Srbija braniti na udaljenostima od oko dve stotine kilometara, Radulović kaže da ostaje pri toj proceni.

- Ono što nama fali jeste dragulj u toj našoj PVO kruni, a to je upravo odbrana od pretnji iz vazduha, različitih pretnji iz vazduha, dakle na tim daljinama od nekih dve stotine kilometara - rekao je u Jutarnjem programu RTS-a, dodajući da je reč i o visinama od 30 do 50 kilometara.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Naveo je da je Srbija prethodnih godina nabavila sisteme različitog dometa – kineske HQ-17 i FK-3, ruski "pancir", francuski "mistral", kao i domaći "pasars", uz modernizaciju starijih sovjetskih sistema poput "neve" i "kuba" – ali da je nedostajao upravo dugi domet.

- Proces zanovljanja sredstava ratne tehnike u oružanim snagama je proces koji kontinuirano traje - rekao je Radulović, uporedivši tempo razvoja vojne tehnike sa razvojem mobilnih telefona i računara.

Vlade Radulović Foto: Kurir Televizija

Kao razlog za ulaganja naveo je politiku vojne neutralnosti, zbog koje se, kako kaže, ne može računati na tuđu zaštitu.

- Prvo, ne možete se osloniti da će vas braniti neko drugi, jer neće - ocenio je Radulović.

Fokus na domaćoj namenskoj industriji Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno u Kuršumliji da će Vojska Srbije uskoro imati 40 lovaca, podsećajući da je pre 12 ili 13 godina raspolagala praktično samo jednim avionom sposobnim za poletanje. Govoreći o tadašnjem stanju vojnog vazduhoplovstva, ocenio je da je situacija bila veoma loša, dok se danas, prema njegovim rečima, ulaže u značajno jačanje i modernizaciju vojske, uključujući lovačku avijaciju, raketne sisteme i višecevne bacače raketa. Vučić je istakao i da fabrika "Borbeni složeni sistemi" u Kuršumliji ostvaruje dobre rezultate, zbog čega će u tom pogonu biti prebačena i proizvodnja dela opreme i šasija za sisteme "Miloš", "Miloš 2", "Lazar" i "Pasars". Dodao je da je otvaranje i razvoj proizvodnje važno i zbog zapošljavanja ljudi u Kuršumliji, naglašavajući da iza svega stoje planska ulaganja i finansiranje vojske, opreme i radnih mest

Velika borba proizvođača radara koji uočavaju dronove

Govoreći o dronovima, rekao je da je rat u Ukrajini promenio percepciju bespilotnih letelica i da je najveći izazov pravovremeno otkrivanje ciljeva.

- I dalje najveći izazov – kako na vreme otkriti te malogabaritne, nisko leteće, sporo leteće pretnje u vazduhu - naveo je, dodajući da se na svetskim sajmovima vodi velika borba proizvođača radara namenjenih isključivo uočavanju takvih dronova.

Foto: PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Saradnju sa Izraelom u proizvodnji vojnih dronova ocenio je kao dobar potez, jer donosi transfer znanja i tehnologije, ali i izlazak na nova tržišta.

- To vam znači da su vam suštinski vrata svugde otvorena - rekao je Radulović o zajedničkom nastupu sa izraelskom kompanijom "elbit", podsećajući da Srbija već duže vreme proizvodi bespilotne letelice, među kojima su "pegaz" i "vrabac".

1/37 Vidi galeriju Vučić u Fabrici složenih borbenih sistema u Kuršumliji Foto: Ilija Ilić

"Paravićemo neke od najmodernijih dronova u celom svetu" Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija uskoro početi proizvodnju nekih od najmodernijih dronova u svetu, čija će vrednost biti oko 30.000 evra po letelici. Precizirao je da će novi dronovi biti znatno napredniji od postojećih modela poput "Komarca 1" i "Komarca 2", a početak proizvodnje očekuje se za dvadesetak dana, nakon čega bi ona trebalo postepeno da bude proširivana. Pogon će biti smešten u čukaričkoj opštini, u blizini Beograda. Vučić je tokom obilaska treće faze izgradnje fabrike Složenih borbenih sistema u Kuršumliji istakao i da je ta fabrika pokrenuta na njegovu inicijativu, ocenjujući da je njen razvoj važan za zapošljavanje i opstanak ljudi u tom kraju. Govoreći o modernizaciji Vojske Srbije, naveo je da je zemlja napravila veliki napredak i da će nastaviti sa ulaganjima, uprkos kritikama koje je ranije dobijao zbog takve politike. Dodao je i da se jačanje srpske vojske u pojedinim zemljama regiona često tumači kao provokacija, dok on smatra da je reč o nastavku razvoja i jačanja domaćih kapaciteta.

"Čovek će ipak biti broj jedan"

Kao glavne pravce razvoja u narednim godinama izdvojio je veštačku inteligenciju, bespilotne i robotizovane platforme i mrežno-centrično ratovanje, koje u realnom vremenu povezuje radare, satelite, letelice, artiljeriju i vojnike na terenu.

Ipak, naglašava da tehnologija ostaje sredstvo.

- Čovek će ipak tu biti broj jedan - zaključio je Radulović, ocenivši da svi ti alati služe da se skrati vreme reagovanja i poveća efikasnost na terenu.