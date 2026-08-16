- Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u ovim teškim trenucima i spremna je da pruži neophodnu pomoć, zaključio je predsednik Srbije.
telegram saučešća
"SRBIJA ČVRSTO STOJI UZ SVOJE PRIJATELJE U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA" Predsednik Vučić poslao reči podrške i utehe narodu Indonezije posle razornog zemljotresa
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- U svoje i u ime građana Republike Srbije, izražavam duboko saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu na ostrvu Flores, predsedniku Prabovu i narodu Indonezije, dok povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vesto o razornom zemljotresu.
- Spasilačkim timovima na terenu upućujemo podršku sa željom da istraju u borbi za spasavanje svakog života.
- Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u ovim teškim trenucima i spremna je da pruži neophodnu pomoć, zaključio je predsednik Srbije.
Kurir.rs.rs
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