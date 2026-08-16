Slušaj vest

- U svoje i u ime građana Republike Srbije, izražavam duboko saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu na ostrvu Flores, predsedniku Prabovu i narodu Indonezije, dok povređenima želim brz oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vesto o razornom zemljotresu.

- Spasilačkim timovima na terenu upućujemo podršku sa željom da istraju u borbi za spasavanje svakog života.

- Srbija čvrsto stoji uz svoje prijatelje u ovim teškim trenucima i spremna je da pruži neophodnu pomoć, zaključio je predsednik Srbije.

Kurir.rs.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE UZ VAS U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA" Vučić: Sa tugom sam primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske
Screenshot 2026-06-08 112600.jpg
PolitikaUVEK PRUŽAM RUKU ZA DIJALOG! Vučićeva važna poruka: Druga strana beži od razgovora - jer politiku zasniva na mržnji i nasilju (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaZAMOLILI VUČIĆA ZA ULICU, DOBILI DVE - ZA SAMO NEKOLIKO DANA! Rečeno - učinjeno: Predsednik po ko zna koji put održao reč- meštani spremili trpezu, deca uživaju
Aleksandar Vučić
InfoBizSrbija mora biti najbolji domaćin Expa! Nacionalni paviljon kao dragulj kompleksa, nezaustavljivo hrlimo u budućnost! Vučić poručio: Radićemo još intenzivnije
Aleksandar Vučić 1.jpg