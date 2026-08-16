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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas Irig, gde je govorila o razvoju Srbije, ulaganjima u infrastrukturu i rezultatima koji su, kako je navela, ostvareni tokom prethodnih 14 godina. Tom prilikom obišla je i radove na Fruškogorskom koridoru, podsećajući na početak izgradnje tog projekta.

- Danas obilazim Irig. Gledam šta smo sve u poslednjih 14 godina, zahvaljujući viziji i trudu predsednika Aleksandra Vučića , i veri i radu naših ljudi u Srbiji uradili. Srbija se podigla iz pepela. Imamo vinarstvo kakvo nikada ranije nismo imali, jer smo verovali u ljude. Plantaže jabuka koje danas stižu na sva svetska tržišta, od evropskih, do Bliskog istoka. Izgradili smo preko 600km auto-puteva i brzih saobraćajnica i gradimo dalje. Sećam se kada smo 1. maja 2021. godine obeležili početak radova na Fruškogorskom koridoru. Danas sam obišla i te radove - napisala je Brnabićeva u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Brnabićeva je navela da je važno nastaviti sa ulaganjima i da, kako je istakla, Srbija ne sme ponovo da dozvoli zastoj u razvoju.

- Zahvalna ljudima koji se bore svakoga dana. Moramo da nastavimo dalje. Ne smemo nikada više da dozvolimo da Srbija stane, da nema novca za puteve, škole, bolnice, za inovativne lekove, da zbog toga što ne verujemo u naše ljude, ubijamo kurs i smanjujemo plate da bismo bili konkurentni. Naši ljudi mogu da se takmiče sa najboljima iz celog sveta u svemu. Samo je potrebno da radimo i da država veruje u njih kako veruju Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka . Ujedinjena Srbija pobeđuje - zaključila je.