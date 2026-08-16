"I sada se takvi kandiduju da vode državu"

"I sada se takvi kandiduju da vode državu"

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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže za Kurir da je vest o istorijskom padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi katastrofalna i da je posledica isto tako katastrofalne politike blokadera.

On je podsetio da Univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, nije više nije među 500 najboljih univerziteta na svetu, već je svrstan u grupu univerziteta od 501. do 600. mesta.

- To je posledica katastrofalne politike blokadera, nasilnika i mrzitelja, i njihovog samoproklamovanog lidera Đokića. Uspele su im blokade - uništili su kredibilitet i ugled Beogradskog univerziteta. Uspeo je i "veliki lider" rektor Đokić, samoljubivi egomanijak na državnim jaslama. Dokazali su koliko nemaju pojma ni o čemu, osim da unište sve čega se dohvate. To je i bio njihov jedini cilj. I sada se takvi kandiduju da vode državu - naglašava Vučević.

On je poručio da im neće proći dalje uništavanje Srbije.

- Hoće li im istorijsko urušavanje Beogradskog univerziteta biti džoker u kampanji?! Imaju li šta drugo? Nećemo nikada dozvoliti da ovakve neznalice i neradnici unište Srbiju, da ukradu ljudima plate i penzije, da zaustave privredni rast i razvoj, kao što su uništili i zaustavili Beogradski univerzitet. Pobediće Ujedinjena Srbija - zaključio je Vučević.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o dramatičnom padu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi