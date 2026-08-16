Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže za Kurir da je vest o istorijskom padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi katastrofalna i da je posledica isto tako katastrofalne politike blokadera.

On je podsetio da Univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, nije više nije među 500 najboljih univerziteta na svetu, već je svrstan u grupu univerziteta od 501. do 600. mesta.

- To je posledica katastrofalne politike blokadera, nasilnika i mrzitelja, i njihovog samoproklamovanog lidera Đokića. Uspele su im blokade - uništili su kredibilitet i ugled Beogradskog univerziteta. Uspeo je i "veliki lider" rektor Đokić, samoljubivi egomanijak na državnim jaslama. Dokazali su koliko nemaju pojma ni o čemu, osim da unište sve čega se dohvate. To je i bio njihov jedini cilj. I sada se takvi kandiduju da vode državu - naglašava Vučević.

On je poručio da im neće proći dalje uništavanje Srbije.

- Hoće li im istorijsko urušavanje Beogradskog univerziteta biti džoker u kampanji?! Imaju li šta drugo? Nećemo nikada dozvoliti da ovakve neznalice i neradnici unište Srbiju, da ukradu ljudima plate i penzije, da zaustave privredni rast i razvoj, kao što su uništili i zaustavili Beogradski univerzitet. Pobediće Ujedinjena Srbija - zaključio je Vučević.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o dramatičnom padu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaČIM N1 I NOVA KRIJU BRUKU VLADANA ĐOKIĆA ZNAČI DA JE BRUKA VELIKA! Jedni prećutali pad BG univerziteta na Šangajskoj listi, drugi ga upakovali kao uspeh (FOTO)
Vladan Đokić
Politika"DVE GODINE NAZIVAJU DRŽAVU MAFIJOM, ALI FUNKCIJA SE NE ODRIČU!" Brnabićeva brutalno odgovorila blokaderskim medijima i Đokiću: Kakvi beskičmenjaci!
brnabic djokic.jpg
PolitikaUNIVERZITET PREŽIVEO SVETSKE RATOVE, ALI VLADANA ĐOKIĆA I BLOKADERE NEĆE: Pad na Šangajskoj listi ogolio razmere uništenja - Šta bi tek uradili od DRŽAVE?!
Vladan Đokić
PolitikaĐOKIĆ I DALJE ĆUTI NA TEMU PADA UNIVERZITETA NA ŠANGAJSKOJ LISTI Brnabić zgrožena: Da vode zemlju svaki poraz Srbije predstavljao bi podsticaj da tako nastave
brnabic djokic.jpg