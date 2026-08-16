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Reditelj Stevan Filipović ocenio je da je rasprava o broju opozicionih kolona, kandidatima i njihovom ideološkom usmerenju u ovom trenutku zamajavanje, ukazujući da takozvana studentska lista, o kojoj se već duže govori u delu javnosti, u stvari još ne postoji.

Filipović je u razgovoru sa voditeljem blokaderske "Nova S" praktično otvorio pitanje šta zapravo podržavaju oni koji se već unapred svrstavaju iza studentske liste, kada ona nije konstituisana i njen sastav nije poznat.

Na pitanje voditelja šta u odnosu na sve što je prethodilo znače rasprave o broju kolona, kandidatima i ideološkom usmerenju, Filipović je odgovorio:

- Mislim da je to sve zamajavanje. Ja mislim da sada mora da se bude krajnje objektivan, da se pogleda ko ima najveće šanse. Da se vidi ko su šta su ti politički subjekti koje podržavamo, pošto jedan od najvažnijih nije konstituisan. Dakle, studentska lista ne postoji. Kad bude postojala onda moramo da vidimo za šta se zalaže, ko su ti ljudi i šta predstavljaju - kazao je Filipović.

 Kurir Politika

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