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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se mnogo govori o krivici Vladana Đokića, ali da su, prema njegovom mišljenju, "mnogo krivlji oni koje je Ćirjaković nazvao onima koji su mnogo važni".

- Oni su Đokića isturili kao svoje oružje. To su hiljade mladih ljudi koji su želeli slom države, i umnogome su u tome uspeli. Ovo što se dešava sa univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu je umnogome njihovo delo. Meni je dovoljno da pročitam saopštenje univerziteta, i da vidim taj nivo osionosti i bahatosti, da ti ljudi ne razumeju šta su uradili srpskoj državi i društvu - kazao je on.

Predsednik je istakao da je u okolinu Beograda mogao da bude privučen značajan broj investitora, zato što su ljudi očekivali dobre univerzitete da crpe kadrove.

- Ovo znači da ćemo u budućnosti imati manje investicija, posla, a mnogo više problema. Nisam slučajno govorio da će sve ono što su radili imati užasne posledice. Sada se te posledice vide, bez obzira što smo mi poboljšali materijalno stanje. Pokazalo se da neznanje caruje, i da caruje politička poslušnost. Niko se ne bavi naukom, studijama i vaspitanjem - naglasio je on.

Dodao je da je jedan od razloga za početak pobune mogućnost pravljenja konkurencije za one koji nisu imali konkurente.

- I sada se to vidi. Zašto bi neko slao svoje dete da za isti novac šalje dete na lošije plasiran univerzitet? Zato su čuvali svoje fotelje, da ih večito čuvaju, a da ne snose posledice. Verujem da ćemo posle sledećih izbora imati mnogo posla, da očistimo univerzitet od partijsko-političkih kadrova za koje sada vidimo da su apsolutno dominantni, i da se posvetimo jačanju znanja i obrazovanja - rekao je Vučić.

Foto: Youtube/ DIE WELTWOCHE

On je istakao da je svakome jasno ko je odgovoran za to, i istakao da je izbegavanje odgovornosti sramno.

- Potrebna nam je snažna konkurencija da bi se naši univerziteti vratili na posao, moraju da se bore za studente. Pogledajte Filozofski fakultet. Ko će tamo da ide? Ubijena je devojka kojoj nisu hteli minut ćutanja da održe. Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj - podsetio je predsednik.

Vučić je zaključio da je rezultat kristalno jasan.

- Kada mene pitate da li je veća stopa BDP, rasta i penzija, ja kažem da je naravno da jeste. I da su jasni rezultati. A ovo je takođe veoma jasan rezultat, koji će naneti veliku štetu našoj zemlji. Moramo da vratimo fakultete i škole stvarnim profesorima, učenicima i studentima. To je jedan od najvažnijih zadataka odmah posle izbora - zaključio je predsednik.