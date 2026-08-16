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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o predstojećim izborima i istakao da će ih veoma brzo rasipasti.

- I ispuniću zahteve blokadera, samo da ne budu iznenađeni. A kampanja traje između 45 i 60 dana. Preduga je ta kampanja, predsednička je obično kraća, ona je između 30 i 60 dana, u skladu sa Ustavom i zakonima. Ova kampanja će biti veoma duga, i biće uskoro, veoma, veoma brzo raspisani izbori, da li je u pitanju, 15, 20, 25 dana. Veoma brzo će biti raspisani izbori - kazao je predsednik.

On dodaje da se blokaderi ozbiljno pripremaju za izbore.

- Stranci tu vrše obuke. Oni pošto nemaju svoje aktiviste, u Vranju, u Dubnici, Vranjskoj banji, oni dovedu blokadere iz Beograda i Niša da vode kampanju, u skladu sa onime što im je rečeno u pojedinim ambasadama. Sve ono što su govorili da je zabranjeno baš to su radili. Rade ozbiljno, na nama je da pokušamo racionalnim argumentima da ujedinimo Srbiju. Ako bude kako oni kažu, da šišaju sve one koji im se suprotstave, čak i one na njihovoj strani, onda je ova zemlja u problemu - rekao je on.

Kaže da neko mora da plati tu njihovu kampanju, i da su tu veliki cehovi i računi.