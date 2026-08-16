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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji ponedeljak, 17. avgusta, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će primiti akreditivna pisma ambasadora Republike Koreje Hong Gun Djonga, Narodne Demokratske Republike Alžir Monsef Mansrija, ambasadora Republike Kazahstan Bolata Imanbajeva.

Primiće i akreditivna pisma nove ambasadorke Savezne Republike Nemačke Anke Gizele Holštajn, kao i ambasadora Republike Austrije Eno Drofenika.

Prijem će se održati od 09 časova u Palati Srbija, a nakon toga će medijima biti prosleđeno saopštenje.

Kurir.rs

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