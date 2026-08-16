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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na Instagram profilu "buducnostsrbijeav", gde je govorio o pojeftinjenju lekova i pozvao građane da od sutra, uz recept, iskoriste nove, niže cene.

„Poštovani građani, sutra je važan dan.

Sutra, zbog ulaganja države od 3,7 milijardi dinara, svi ljudi koji primaju terapije imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada.

Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti - oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi, pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga - biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara. Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom.

Druga vrsta lekova koja sutra drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti. To su dva leka: pre svega to su Forksiga i Žardijas ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite, i ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom.

I ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spašavaju glavu, spašavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili — da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju i za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu.

I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima - ne samo za penzionere, već rekao bih za sve građane naše zemlje.

- Obećali smo nešto veliko i važno našim građanima, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela! - poručio je Vučić u opisu objave.