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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskom plivaču Andreju Barni osvajanje srebrne medalje u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

"Naš sjajni Andrej Barna doneo je Srbiji srebro na koje smo ponosni!

Čestitam Vam na ovom uspehu kojim ste obradovali celu zemlju!

Bravo, Andrej!", poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskom plivaču Andreju Barni osvajanje srebrne medalje u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu