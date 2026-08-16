Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskom plivaču Andreju Barni osvajanje srebrne medalje u disciplini 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu, poručivši da je njegov uspeh obradovao celu zemlju.
Politika
"ČESTITAM VAM NA USPEHU KOJIM STE OBRADOVALI CELU ZEMLJU" Vučić čestitao plivaču Andreju Barni: Doneli ste Srbiji srebro na koje smo ponosni
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskom plivaču Andreju Barni osvajanje srebrne medalje u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
"Naš sjajni Andrej Barna doneo je Srbiji srebro na koje smo ponosni!
Čestitam Vam na ovom uspehu kojim ste obradovali celu zemlju!
Bravo, Andrej!", poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskom plivaču Andreju Barni osvajanje srebrne medalje u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu
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