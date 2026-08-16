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Muškarac inicijala I. M. iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike Kfora i policije u maju 2023. godine, saopšteno je iz Specijalnog tužilaštva u Prištini.

Prema navodima iz saopštenja, I. M. se sumnjiči za "napad na službeno lice, učešće u masi koja vrši krivično delo i huliganizam, udruživanje radi protivustavnih delatnosti i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom".

Nemiri na severu Kosova i Metohije u maju 2023. godine izbili su nakon što su albanski gradonačelnici, uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u četiri opštine sa srpskom većinom, posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali.

Najozbiljniji sukob dogodio se 29. maja u Zvečanu, kada je došlo do sukoba okupljenih Srba i pripadnika Kfora, pri čemu je povređen veći broj pripadnika međunarodne misije i demonstranata.

Kurir.rs/RTS

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