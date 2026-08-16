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Povodom pokušaja političara Pavla Grbovića da opravda kolas BU rečima "mesta na Šangajskoj listi variraju iz godine u godinu", oglasio se Arno Gujon.

- Teško Vam ide ta relativizacija pada na Šangajskoj listi Pavle. Ako Univerzitet ne radi, njegovo mesto na rang listi prosto pada. Pravi revolucionar bi na to rekao “taj pad je cena naše buduće slobode, vredelo je!” ali ne, dva dana samo čitamo kako se opozicionari/blokaderi nevešto pravdaju “nismo mi krivi, u stvari taj pad nije pad nego samo variranje na rang listi…”. Nije šija nego vrat!