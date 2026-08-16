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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas selo Dragovac kod Požarevca gde je obišao manifestaciju Satarašijada i poručio da je u Požarevcu dosta toga urađeno i da se sa ulaganjima u taj kraj neće stati, ističući da su SNS, odnosno aktuelnoj vlasti, svi delovi Srbije podjednako važni.

"Mnogo toga je urađeno, ali mora još mnogo toga da se uradi. Jedno vreme je Požarevac bio, neću da kažem bolje tretiran, ali je imao veću pažnju republičke vlasti, a onda, negde posle dvehiljaditih je to prešlo u fazu iracionalnog kažnjavanja Požarevca i ovog kraja. Mislim da sa dolaskom Aleksandra Vučića je to vraćeno u normalan odnos", rekao je Vučević novinarima tokom obilaska manifestacije.On je izrazio zadovoljstvo što je danas u požarevačkom kraju.



"Ove manifestacije su bogatstvo Srbije, to su različiti skupovi, različiti ukusi i mirisi, ali sve to ima jedan cil, a to je da se narod sabere, da se druže, da se i upoznaju, da se posećuju. Ljudi to vole. Ja mislim da to niko nema pravo da oduzima narodu ili da zabranjuje ili na bilo koji način da omalovažava. Svaka manifestacija ima svoju vrednost i daje neku šaru ili notu tom kraju i toj mikrosredini. I verujem da su svi domaćini kada organizuju ovakve manifestacije ponosni što mogu da ugoste ljude iz različitih sredina i ljudi vole malo i takmičenje, vole i konkurenciju i da probaju. Sve te raznolikosti su naše jedinstvo i naše bogatstvo i na to sam ponosan", rekao je Vučević.

On je razgovarao sa pobednikom u pripremanju srpskog tradicionalnog jela sataraš Draganom Gajićem iz Osipaonice i čestitao mu pobedu.

"Sataraš je odličan, vrhunski, perfektan. Svaka čast. Nema previše luka, što se slanoće i masnoće tiče sve je izbalansirano, taman kako treba", rekao je Vučević nakon što je probao pobednički sataraš.

Osim sa pobednikom, Vučević je razgovorao i sa građanima Srbije čije je štandove sa domaćim radinostima i nacionalnim jelima obišao. Neki od štandova koje je Vučević obišao su udruženja žena "Dragovački đerdani", "Slatki zalogaj" iz Rekovca, Kolo srpskih sestrana, udruženje "Trnovačanke" i štandove drugih gazdinstava.

Vučević se poslužio pogačom i solju, što je srpski tradicionalni običaj, a na poklon dobio domaću lubenicu težu od 15 kilograma i domaće proizvode od voća.

On je izrazio zadovoljstvo što je danas u požarevačkom kraju.

"Ove manifestacije su bogatstvo Srbije, to su različiti skupovi, različiti ukusi i mirisi, ali sve to ima jedan cilj, a to je da se narod sabere, da se druže, da se i upoznaju, da se posećuju. Ljudi to vole. Ja mislim da to niko nema pravo da oduzima narodu ili da zabranjuje ili na bilo koji način da omalovažava. Svaka manifestacija ima svoju vrednost i daje neku šaru ili notu tom kraju i toj mikrosredini. I verujem da su svi domaćini kada organizuju ovakve manifestacije ponosni što mogu da ugoste ljude iz različitih sredina i ljudi vole malo i takmičenje, vole i konkurenciju i da probaju. Sve te raznolikosti su naše jedinstvo i naše bogatstvo i na to sam ponosan", rekao je Vučević.

Osvrćući se na prošlogodišnji protest u Novom Sadu, Vučević je rekao da je to podneo teško, pre svega kao roditelj, budući da je njegov sin bio sa njim tada u stranačkim prostorijama SNS.

"Ponosan sam i na Mihaila, i na Adrianu, i na sve ljude koji su bili tamo, i na momke iz Kobri. I zahvalan sam svim ljudima koji su bili tamo na strani pravde i istine. Ja sam rođen u tom gradu, 52 godine živim u tom gradu. Najduže sam u istoriji grada bio gradonačelnik. Ponosan sam ne samo na Mihaila, već i na ostatak porodice koji nije bio sa nama to veče, i na moje prijatelje, meni drage i bliske ljude koji su brinuli. Tada sam se sa predsednikom čuo više puta i sa drugim ljudima iz stranke. Izdržali smo. Mi se nismo predali, mi smo odbranili naše prostorije, ali odbranili smo i dostojanstvo Novog Sada", rekao je Vučević.

S tim u vezi, Vučević je naveo da obeležavanje godišnjice od protesta u Novom Sadu i Valjevu ponovnim protestom predstavlja slavlje pokušaja izazivanja građanskog rata.

"Mislim da ubedljiva većina u Srbiji, uz sve političke različitosti ili različite poglede, nikada ne može da podrži Srbiju koja bi se zasnovala na politici nasilja, prebijanja, proterivanja, podela u porodici, društvu, školi, na fakultetu, na poslu, na ulici, u gradovima, u državi. Oni su nama hteli da učine najgore i najpodlije podele. To je nešto što ne sme da se zaboravi", rekao je Vučević.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, Vučević je kazao da je to razočaravajući podatak.

"To su poslednji relikti samoupravljanja u Srbiji. Svi građani i država finansiraju univerzitete i fakultete, a onda oni samoupravljački žele to da koriste. Imamo to i u školskom sistemu, sa školskim odborima, sa neverovatno naduvanim ingerencijama saveta roditelja i čestim zloupotrebama učeničkog parlamenta, ne od strane učenika, nego od strane političara", rekao je Vučević. Dodao je da će ta situacija sa univerzitetima u Srbiji ostaviti velike i loše posledice po srpski narod i društvo.

Vučević je u Dragovcu štandove na manifestaciji obišao sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem i odbornicom Skupštine Grada Požarevca Jelenom Milovanović. Pavlović je kazao da je u Požarevcu urađeno dosta infrastrukture tokom poslednjih 10 godina.

"Mi smo se trudili u prethodnih desetak godina koliko smo ovde na vlasti da gledamo da smanjimo tu razliku između grada i sela koja je postojala ranije. Mnogo ulažemo u sela. Ostaje još puteva koje treba da uradimo", rekao je Pavlović.

Satarašijada je održana danas u okviru manifestacije "Običaji i tradicija našeg naroda" i okupila je ljubitelje tradicionalne kuhinje, folklora i narodnih običaja. Cilj manifestacije je očuvanje narodnih običaja, negovanje tradicije i okupljanje ljudi kroz zajedništvo, druženje i promociju kulturne baštine.

​Centralni deo manifestacije bilo je takmičenje u pripremanju sataraša, gde su majstori kuhinje i entuzijasti odmerili snage u spremanju ovog poznatog specijaliteta, a ove godine pobedio je Dragan Gajić iz Osipaonice. Pored gastronomskog dela, organizatori su pripremili i bogat kulturno-zabavni program, a posetioce očekuju nastupi folklornih ansambala i raznovrstan muzički program.