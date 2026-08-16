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Osvrćući se na današnje izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednik SNS Miloš Vučević je kazao da je njegova izjava da će uskoro raspisati izbore očekivana.

"To je ono što smo mi očekivali oko izbora, to je negde oko manje od 100 dana, ali nije samo pitanje izbora najvažnije. Mnogo je važnije ono što se dešava i šta dalje treba da radimo", rekao je Vučević. Dodao je da veruje da će narod požarevačkog kraja vrednovati sve ono što je urađeno u državi prethodnih 14 godina.

"Verujem da ćemo ovde kao lista 'Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić', imati veliku podršku. No, videćemo kad dođu izbori kako će narod glasati", rekao je Vučević. On je naveo da će u Novom Sadu biti organizovan veliki skup početkom septembra i rekao da ga sa nestrpljenjem očekuje.

"Molim da svi budu toliko pristojni da dozvole svakome ko želi da se okupi, da i dođe, kao što mi nikada nismo ometali bilo koga da se okuplja kada je to želeo. Mnogo je skupova bilo i suprotno zakonskim odredbama, ali je uvek preovladao stav da svako okupljanje je deo demokratske tekovine", rekao je Vučević.