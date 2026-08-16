- Deco moja, vi ste zakletvu položili meni kao vašem kralju i svojoj zemlji. Ali ja vam sada razrešavam zakletvu koju ste meni dali, jer životi, i moji i vaši, pripadaju samo Srbiji, i sada za nju moramo ili pobediti ili umreti - izgovorila je ona reči kralja Petra i nastavila:

- Kralj Petar I imao je čime da se predstavi nebeskoj straži. Nijednog vladara narod nije tako voleo i tako poštovao. Kralj Petar I, oslobodilac, imao je dušu. On je delio i dobro i loše sa svojim narodom. On je svoja prava ravnao prema pastiru. Eto, takav je bio Čika Pera, narodni kralj, oslobodilac, i neko ko nam je ostavio veliko zaveštanje i veliki pečat. Njegova vizija nije bila samo borba oružjem; on je znao da Srbija mora kulturno i ekonomski da ojača. Zato je za njegovo vreme osnovan i univerzitet, i on je radio na prosvećenju i obogaćenju znanjem naše nacije, verujući da ćemo tako pobeđivati u miru. I upravo neka nas te poruke i pouke i danas obavezuju: da čuvamo slobodu, da čuvamo državu, da čuvamo naše institucije, da podižemo generacije upravo u tom patriotskom duhu, nacionalno osvešćene i svesne da su generacije prolivale krv da bismo mi danas imali Srbiju. Neka mu je večna slava! Živela Srbija!