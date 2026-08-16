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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras putem svog Instagram naloga da predstoje teški izbori, ističući da će se boriti onim što, kako je naveo, imaju na svojoj strani istinom, radom i rezultatima.

- Naša je da se borimo onim što imamo, a to je istina, rad, dobri rezultati, energija i entuzijazam, poručio je Vučić.

On je ocenio da će izbori biti teški i istakao da su protivnici favoriti, ali da je cilj da se borbom i angažovanjem pokuša da se „Srbija spase“.