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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku. 

Kako je istakao Srbija ima snagu da ide napred.

- Tu snagu vidim u ljudima koji rade, u porodicama koje podižu decu, u domaćinima koji ostaju na svojim ognjištima i u svakom čoveku koji veruje da svojim radom može da doprinese zemlji koju voli.

- Ne moramo o svemu da mislimo isto da bismo znali šta nam je zajedničko. Srbija nam je zajednička. Budućnost naše dece nam je zajednička. Želja da živimo bolje i da ostavimo snažniju zemlju generacijama koje dolaze mora da nas okuplja.

- Zato nam je potrebno više zajedništva, odgovornosti i vere u sopstvene mogućnosti. Da čuvamo porodicu, poštujemo jedni druge i ne dozvolimo da nas razlike podele više nego što nas Srbija spaja.

Kako ističe Vučić kada smo ujedinjeni, Srbija je najjača, kada smo jedna porodica, možemo da uradimo velike stvari.

- Za Srbiju koja radi, gradi i pobeđuje. Za Srbiju koja pripada svima nama.

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