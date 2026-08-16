Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je reprezentativki Srbije Adrijani Vilagoš osvajanje bronzane medalje u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Politika
"SRBIJA JE PONOSNA NA VAŠ TRUD, NEPOKOLEBLJIVI DUH I JOŠ JEDAN ISTORIJSKI USPEH" Ministar Dačić čestitao Adrijani Vilagoš na osvajanju bronze u bacanju koplja
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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je najsrdačnije čestitke reprezentativki Srbije u atletici Adrijani Vilagoš na osvajanju bronzane medaljeu bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
„Upućujem najsrdačnije čestitke našoj reprezentativki Adrijani Vilagoš na osvajanju bronzane medalje u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu!
Njen neverovatan talenat, borbenost i čelična disciplina ponovo su doneli ogromnu radost našoj zemlji.
Bravo, Adrijana!
Srbija je ponosna na Vaš trud, nepokolebljivi duh i još jedan istorijski uspeh koji ste postigli na evropskoj sceni.
Želim Vam još mnogo pobeda i medalja u nastavku karijere!,” navodi se u čestitki ministra Dačića.
Kurir.rs
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