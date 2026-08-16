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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je najsrdačnije čestitke reprezentativki Srbije u atletici Adrijani Vilagoš na osvajanju bronzane medaljeu bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

„Upućujem najsrdačnije čestitke našoj reprezentativki Adrijani Vilagoš na osvajanju bronzane medalje u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu!

Njen neverovatan talenat, borbenost i čelična disciplina ponovo su doneli ogromnu radost našoj zemlji.

Bravo, Adrijana!

Srbija je ponosna na Vaš trud, nepokolebljivi duh i još jedan istorijski uspeh koji ste postigli na evropskoj sceni.

Želim Vam još mnogo pobeda i medalja u nastavku karijere!,” navodi se u čestitki ministra Dačića.

Kurir.rs

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