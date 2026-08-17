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Urednica blokaderskog tabloida "Danas" Safeta Biševac izjavila je da uoči raspisivanja izbora očekuje konkretan program takozvane studentske liste, jer je, kako navodi, "do sada sve to bilo fluidno".

- Ja čekam u stvari da zaista budu raspisani izbori i da onda mi vidimo i tu studentsku listu i da vidimo kakav najkonkretniji program oni nude ovim građanima ove zemlje. Za sada je sve to bilo fluidno, jedan dan daju jednu izjavu, drugi dan drugu izjavu, saopštenja jedna, druga, treća...Najčešće smo slušali izjave ljudi za koje smo smatrali da su bliski i smatramo da su bliski studentskoj listi, pa su nas neki mnogo razočarali, neki su nas ljutili i tako dalje, pa se onda mi razočaramo onda i u studente - rekla je Biševac za "Novu S".

Kurir Politika

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