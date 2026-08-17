OVO JE NOVA AMBASADORKA NEMAČKE U SRBIJI Ljubljana, Tirana, Moskva, poznaje Balkan! Govori srpski i majka je dvoje dece! Ko je Anke Gizela Holštajn (FOTO)
Nemačka ambasada u Srbiji dobija novu ambasadorku, Anke Gizela Holštajn, koja će zameniti diplomatkinju Anke Konrad.
Holštajn u Beograd stiže pravo sa pozicije ministra savetnika u ambasadi Nemačke u Moskvi, a Balkan joj nije nepoznat, s obzirom da je od 2020. do kraja 2022. bila ambasadorka u Severnoj Makedoniji.
Holštajn u Beograd stiže pravo sa pozicije ministra savetnika u ambasadi Nemačke u Moskvi, a Balkan joj nije nepoznat, s obzirom da je od 2020. do kraja 2022. bila ambasadorka u Severnoj Makedoniji. Pre toga, takođe na dve godine, bila je ambasadorka u Džibutiju.
Šta znamo o Anke Holštajn?
Karijera Anke Holštajn vezana je za region Zapadnog Balkana, rad u evropskim institucijama i predstavljanje Nemačke u misijama širom sveta.
Pored pozicije ambasadorke, bila je i zamenica ambasadora u Tirani od 2014. do 2018. godine, pre toga zamenica ambasadora u Ljubljani od 2003. do 2007. godine, a ranije je radila u Ambasadi Nemačke u Sarajevu.
Bila je i zamenica šefa odeljenja za spoljne odnose EU sa Istočnom Evropom i Zapadnim Balkanom u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu (2001-2003).
Tečno govori šest stranih jezika, pored engleskog, francuskog, ruskog, slovenačkog i albanskog, govori i srpski.
Studirala je romanistiku na Univerzitetu u Lajpcigu, udata je i majka je dvoje dece.
Bogata diplomatska karijera
Pre povratka u domovinu, bila je u Moskvi, a kako je odnos Rusije i Nemačke pretrpeo izvesno zahlađenje s početkom rata u Ukrajini, njena pozicija nosila je veliku težinu i podrazumeva rad u vrlo specifičnim i izazovnim geopolitičkim okolnostima.
Kurir.rs/EUpravozato