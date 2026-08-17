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Nemačka ambasada u Srbiji dobija novu ambasadorku, Anke Gizela Holštajn, koja će zameniti diplomatkinju Anke Konrad.

Holštajn u Beograd stiže pravo sa pozicije ministra savetnika u ambasadi Nemačke u Moskvi, a Balkan joj nije nepoznat, s obzirom da je od 2020. do kraja 2022. bila ambasadorka u Severnoj Makedoniji.

1/11 Vidi galeriju Prijem akreditiva ambasadorke Savezne Republike Nemačke - Anke Gizela Holštajn Foto: Ilija Ilić

Holštajn u Beograd stiže pravo sa pozicije ministra savetnika u ambasadi Nemačke u Moskvi, a Balkan joj nije nepoznat, s obzirom da je od 2020. do kraja 2022. bila ambasadorka u Severnoj Makedoniji. Pre toga, takođe na dve godine, bila je ambasadorka u Džibutiju.

Šta znamo o Anke Holštajn?

Karijera Anke Holštajn vezana je za region Zapadnog Balkana, rad u evropskim institucijama i predstavljanje Nemačke u misijama širom sveta.

Pored pozicije ambasadorke, bila je i zamenica ambasadora u Tirani od 2014. do 2018. godine, pre toga zamenica ambasadora u Ljubljani od 2003. do 2007. godine, a ranije je radila u Ambasadi Nemačke u Sarajevu.

Bila je i zamenica šefa odeljenja za spoljne odnose EU sa Istočnom Evropom i Zapadnim Balkanom u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu (2001-2003).

Tečno govori šest stranih jezika, pored engleskog, francuskog, ruskog, slovenačkog i albanskog, govori i srpski.

Studirala je romanistiku na Univerzitetu u Lajpcigu, udata je i majka je dvoje dece.

Bogata diplomatska karijera