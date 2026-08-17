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Pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, sa nekadašnjeg plasmana između 201. i 300. mesta na grupu od 501. do 600. mesta, otvorio je pitanje odgovornosti za stanje u srpskom visokom obrazovanju. O razlozima pada, ulozi aktuelnog rukovodstva Univerziteta, posledicama blokada i potrebi za većom konkurencijom među fakultetima govorili su Zoran Anđelković, direktor "Pošta Srbije", i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost, u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Anđelković je ocenio da rukovodstvo Univerziteta i fakulteta, prema njegovom mišljenju, ne pokazuje spremnost da preuzme odgovornost za rezultate.

"Pa kako oni tretiraju Beogradski univerzitet i uopšte fakultete? Kao da su sami sebi dovoljni, a da je država tu samo da im daje novac i obezbeđuje tehničke uslove. Ne mislim da ikome od njih pada na pamet da snosi bilo kakvu odgovornost. A kada govorimo o članstvu u upravnim odborima državnih institucija, jasno je da nemaju nameru ni na takvim, relativno manje značajnim mestima, da se sklone. S jedne strane pričaju svašta protiv države, a sa druge učestvuju u državnim organima", rekao je Anđelković.

On je posebno kritikovao rektora Vladana Đokića, tvrdeći da ga stanje Univerziteta ne interesuje.

"Ne očekujem ništa ni od ovog političara Đokića, jer njega Univerzitet, u stvari, ne interesuje. Njega ne interesuje ni smrt Milice Živković, a kamoli nešto drugo. Mislim da njima nije ni poenta osvajanje vlasti, jer znaju da to ne mogu. Njima je interes da uruše državu Srbiju i sve ono što predstavljaju institucije države Srbije, uključujući i fakultete, odnosno Beogradski univerzitet", kazao je on.

01:35 Zoran Anđelković o padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi Izvor: Kurir televizija

Anđelković je ocenio i da pad Beogradskog univerziteta nije počeo sa Đokićem, ali da je, kako tvrdi, kulminirao tokom blokada.

"Pad Beogradskog univerziteta počeo je još pre Đokića, a Đokić je samo nastavio. Dobra institucija ne može da se upropasti za šest meseci, za to ipak treba dve ili tri godine. Tako da je i njemu trebalo vreme da upropasti Beogradski univerzitet, ali je sve kulminiralo sa ovim blokadama", rekao je Anđelković.

Govoreći o stanju na fakultetima tokom blokada, Anđelković je izneo i niz kritika.

"Napravili su štale od fakulteta, profesore su pretvorili u političare, a ne u profesore. Zloupotrebili su mlade ljude da učestvuju u svemu tome, pa su se, kako smo mogli da čujemo i vidimo, na fakultetima unosili droga, alkohol, pirotehnika, oružje i maske", naveo je Anđelković.

Foto: Kurir

Todorov: "Odgovornost mora da postoji"

Đorđe Todorov ocenio je da se značaj pada na Šangajskoj listi ne sme umanjivati i da oni koji vode instituciju moraju da prihvate odgovornost za rezultate.

"Ako hoćete da budete lideri ili da skupljate ovacije ispred rektorata i da tu glumite neku veličinu, bilo obrazovnu, bilo političku, onda, ako je rezultat loš, a ovo je činjenično loše, odgovornost mora da postoji. Mogu oni da spinuju to preko mreža koliko god hoće", rekao je Todorov.

On je kao posebno značajne izdvojio reakcije pojedinih predstavnika akademske zajednice koji su umanjivali značaj Šangajske liste.

"Meni su interesantnije reakcije Ivanke Popović i drugih koji kažu da to nije ništa i da ta rang-lista nije toliko važna. Upravo su mi takve reakcije znakovite. Koliko god oni to tumačili, odgovornost mora da postoji", kazao je Todorov.

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, pad rejtinga Univerziteta može imati posledice koje prevazilaze samo obrazovni sistem.

"Itekako je bitno. Ne samo zbog rejtinga obrazovanja, već zato što to uzročno-posledično može da dovede do smanjenja budućih investicija i konkurentnosti u drugim oblastima. Investicije idu tamo gde postoje obrazovani ljudi", rekao je Todorov.

On smatra da je uvođenje veće konkurencije među fakultetima jedan od načina da se unapredi kvalitet visokog obrazovanja.

"Ovo je 21. vek. Ne govorimo više o vremenu kada je univerzitet mogao da ima monopol i da bude najbolji zato što je jedini. Danas niste jedini ni u čemu. Kojim god poslom da se bavite, konkurencija je velika. Tako da je konkurencija dobrodošla", zaključio je Todorov u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.