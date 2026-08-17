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Od kada je političar Vladan Đokić zauzeo fotelju rektora, Univerzitet u Beogradu doživeo je sunovrat na svim rang listama.

Univerzitet je ispao iz prvih 500 na najnovijoj Šangajskoj listi. Na CWUR Global 2000 rang listi, Đokić je srozao BU sa 348. na 393. mesto.

Detaljni grafikoni više nego jasno pokazuju u kakav je sunovrat političar Đokić gurnuo najstariji univerzitet u Srbiji.

Foto: Kurir

Grafikoni ilustruju razmere pada Univerziteta u Beogradu na najnovijoj Šangajskoj listi, ukazujući na to da je visokoškolska ustanova doživela drastičan srozavanje rejtinga u vreme dok se na njenom čelu nalazi Đokić.

Foto: Kurir

Prema najnovijim podacima, beogradski univerzitet je ispao iz društva 500 najboljih svetskih univerziteta i sada se nalazi u grupi plasiranoj od 501. do 600. mesta.

Foto: Kurir

Predvođena rektorom Vladanom Đokićem i blokaderskim pokretom, ova uprava je direktno odgovorna za urušavanje naučnog i obrazovnog ugleda institucije. Pad na rang-listi direktna je posledica sistemskog razaranja i opstrukcije rada fakulteta.

Foto: Kurir

A jedan podatak posebno je interesantan a to je da je jedan čovek - profesor Stojan Radenović zaslužan za zaustavljanje potpunog pada Univerziteta u Beogradu.

Grafikon pokazuje da je Stojan Radenović sam držao Beogradski univerzitet za čak 200 mesta iznad onoga što je Đokić napravio, tj šta je uništio.

Foto: Printscreen

Ugledni profesor Radenović često je bio na meti blokadera zbog svog angažmana u Srpskoj naprednoj stranci, pa shodno narativu blokadera i ovaj matematički mag je samo "čaci".

I to je prava ironija: veliki iskorak Univerzitet u Beogradu napravio je upravo dok je Radenović bio njegov deo, kada je nauka bila ispred politike.

Zahvaljujući njegovim naučnim radovima i citiranošću, Radenović je samostalno držao Beogradski univerzitet iznad pozicije na koju ga je doveo Đokić.

Brojke tačno pokazuju trend koji je najbolji demanti političkoj priči koja je ušla u sve pore Univerziteta i sa kojom je nap najveći Univerzitet od uglednog posato bruka.