DAČIĆ: SPS samostalno izlazi na izbore
Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore.
Ivica Dačić je za Politiku rekao da je Glavni odbor u julu podržao njegovu najavu da će SPS samostalno izaći na predstojeće parlamentarne izbore i da će imati svog predsedničkog kandidata.
- To je jednoglasno podržalo 500 ljudi, koliko ih je bilo na sednici Glavnog odbora stranke. Znate, mi odavno izlazimo u koaliciji sa našim tradicionalnim partnerima, a to su Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije i tu se ništa nije promenilo - naveo je Dačić.
Odbacio je spekulacije da se iza kulisa vode razgovori između SNS-a i SPS-a o mogućoj predizbornoj koaliciji.
Dačić je naveo da je unutar socijalista dogovoreno da opštinski, gradski i okružni odbori SPS-a najkasnije do 25. avgusta dostave liste kandidata za narodne poslanike, kao i kandidata za predsednika Republike.
Kurir Politika/RTS