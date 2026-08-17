Slušaj vest

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore.

Ivica Dačić je za Politiku rekao da je Glavni odbor u julu podržao njegovu najavu da će SPS samostalno izaći na predstojeće parlamentarne izbore i da će imati svog predsedničkog kandidata.

- To je jednoglasno podržalo 500 ljudi, koliko ih je bilo na sednici Glavnog odbora stranke. Znate, mi odavno izlazimo u koaliciji sa našim tradicionalnim partnerima, a to su Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije i tu se ništa nije promenilo - naveo je Dačić.

Odbacio je spekulacije da se iza kulisa vode razgovori između SNS-a i SPS-a o mogućoj predizbornoj koaliciji.

Dačić je naveo da je unutar socijalista dogovoreno da opštinski, gradski i okružni odbori SPS-a najkasnije do 25. avgusta dostave liste kandidata za narodne poslanike, kao i kandidata za predsednika Republike.

Kurir Politika/RTS

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE PONOSNA NA VAŠ TRUD, NEPOKOLEBLJIVI DUH I JOŠ JEDAN ISTORIJSKI USPEH" Ministar Dačić čestitao Adrijani Vilagoš na osvajanju bronze u bacanju koplja
id.jpg
Politika"PRE 81 GODINU ŽENAMA JE DATO PRAVO GLASA" Dačić na godišnjicu poručio: Imamo dužnost da tu tekovinu branimo i unapređujemo!
Siv 3-6.jpg
Politika"SPREMNI SMO ZA IZBORE, BIĆEMO JAČI NEGO PRE!" Dačić otvoreno o izborima i zvučnom topu: MUP nema šta da krije! - spomenuo u Ružića! (FOTO)
Screenshot 2026-07-22 185748.png
Politika"MOJ STAV JE DA SE IZBORI ODRŽE U REDOVNOM TERMINU" Dačić: Nisam razgovarao sa Vučićem o tome
Ivica Dačić (2).png