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Najoštrije osuđujemo poteze crnogorskih vlasti i njima inspirisana dešavanja – od napada i uvreda upućenih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, preko najnovijih pretnji poslaniku i predsedniku Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću i uredniku "Politike" Vladimiru Vukoviću, do ukidanja srpskog jezika i brisanja Srba kao konstitutivnog naroda iz crnogorskih udžbenika.

Ako premijer Crne Gore Milojko Spajić bezrazložno vređa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, onda to podstiče i neke druge u Crnoj Gori da prete neistomišljenicima, a srpski jezik, srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori proglašavaju nepoželjnima.

Ustremila se crnogorska vlast na Srbiju, jer napredak naše zemlje ogoljava njihovu nesposobnost. Činjenica je da Srbija u pogledu plata, penzija, otvaranja radnih mesta, izgradnje infrastrukture i privlačenja stranih investicija, napreduje mnogo brže od svih drugih zemalja na Balkanu.