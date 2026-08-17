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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć putem svog Instagram naloga da predstoje teški izbori, pa je istakao da će se boriti onim što, kako je naveo, imaju na svojoj strani istinom, radom i rezultatima.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Expo Foto: Petar Aleksić

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali političku situaciju uoči raspisivanja izbora bili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik i Đorđe Dabić, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju

Bakarec ističe da će ovo biti najteži izbori otkad je uvedeno višestranačje u našoj državi, istakao je da će se predsednik boriti dok će suprotna strana primenjivati nasilje, pa je podsetio:

- To su radili tokom cele 2025. pa smo imali i dva slučaja kada su blokaderi doveli do smrti dvoje ljudi. Tu spada Milica Živković kada je na Filozofskom fakultetu došlo do eksplozije koju su oni nakrcali protivzakonito, ali i slučaj policajca Vasilija Lalovića koga su targetirali godinu dana, pa je čovek digao ruku na sebe. Bili su pokušaji ubistva, pucanja ispred Skupštine, izbadanja nožem, hiljade spaljenih prostorija... Takvo nasilje će oni sprovoditi - objašnjava Bakarec i ističe da će najopasnije biti na sam izborni dan, onda u noći nakon 20 časova i sutradan.

Foto: Kurir Televizija

Bakarec je rekao da je najbolja borba protiv nasilja da ih razoružate dobrim ekonomskim rezultatima, dobrim odnosom prema Univerzitetu koji su protivzakonito pretvorili u političku partiju.

- Ali i svim merama koje donosite za građane, kao i pomirljivošću. To se pokazalo za ovih 18 meseci kao najbolji način borbe. Mi kao država stojimo da moramo da razvijamo državni Univerzitet i da pomažemo kao što smo to radili u decembru 2024. kada su celom sektoru rasle plate - govori Bakarec.

S obzirom na to da naša država odoleva krizama koje se dešavaju u svetu i sprovodi mere koje olakšavaju život građanima, Dabić se osvrnuo na to kako bi blokaderi na čelu sa osobom koja je srozala Univerzitet, mogli da upravljaju državom.

- Tako bi srozali državu i njene finansije, taj odgovor bi vam svako dao. Prošle godine je bio drastičan pad, čini mi se oko 100 mesta, a ove godine još toliko i to je pokazatelj da je Beogradski Univerzitet na najnižim granama. Ostavku Đokića bismo očekivali da se radi o moralnom čoveku, ali se radi o osobi koja je okrenula leđa predsedniku, iako zna ko mu je dao najveću podršku kada je došao na čelo. SNS mu je pomogao da dođe do rektorata. On je tu pokazao da je licemeran. Kada je moralo da se bira da li si uz državu ili strane agenture, on je otišao stranim agenturama. Svaki poziv na sastanak od strane predsednika je odbio, a trčao je kroz raznih sekretara Britanije i Nemačke - objašnjava Dabić.

Foto: Kurir Televizija

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