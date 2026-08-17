Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić lično zauzeo za ostanak profesora i naučnika Stojana Radenovića na Univerzitetu u Beogradu, pokazujući kako se stvarno bori za akademsku zajednicu i državu, za razliku od Vladana Đokića čije su blokade dovele do sunovrata BU na svetskim rang listama.

- Vidite, ovako se bori za univerzitet i za zemlju. Ovako kako to radi Aleksandar Vučić. Znao je da je profesor i naučnik, Stojan Radenović, važan za Univerzitet u Beogradu i lično se zauzeo da profesor ponovo predstavlja upravo ovaj univerzitet. Za razliku od njega, Đokić je došao na brilijantnu ideju da blokira univerzitet, da slupa celu jednu akademsku godinu na proteste i blokade umesto na učenje i istraživanje, a onda, kada su studenti počeli da napuštaju univerzitet i kada je univerzitet krenuo da pada na svetskim rang listama dosetio se da kaže - Vučić je kriv! I čitava plejada različitih promotera blokada i nerada danas se javlja da kaže - država je kriva, nismo mi! Blokade obično blagotvorno utiču na kvalitet jednog univerziteta, zato su uobičajena pojava na Harvardu, Oksfordu, Kembridžu, MIT-u, Stenfordu....- navela je Brnabićeva na Iksu.