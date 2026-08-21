Mihajlo Rabrenović smatra da je koren problema u opštem lošem pravno-organizacionom okviru i kadrovskoj politici.

- Izostaju mehanizmi koji bi javni interes povezali sa odgovornošću univerziteta za rezultate. Nastavni programi većinom sporo prate svetske trendove, nedostaju savremeni i kvalitetni udžbenici, a student nije dovoljno u fokusu. Poseban problem su nepotizam, familijarne, kumovske i interesne veze. Poruka koja se šalje izborom ljudi skromne naučne prepoznatljivosti na najviše akademske funkcije jeste da citiranost, međunarodni naučni uticaj i vrhunski rezultati zapravo nisu presudni. A upravo su to parametri koji, između ostalog, određuju poziciju univerziteta na relevantnim svetskim rang-listama. Očigledno je da ustanove visokog obrazovanja većinom nisu sposobne da se kroz postupke akreditacije same temeljno reformišu. Javnom interesu suviše često pretpostavljaju sopstvene i grupne interese, postaju samodovoljne i ušuškane u privilegije. Autonomija univerziteta jeste civilizacijska tekovina, ali ona ne sme biti alibi za odsustvo odgovornosti i merljivih rezultata - upozorava Rabrenović.

Zbog toga su, kako kaže, potrebni temeljna analiza i izmena propisa, depolitizacija univerziteta, stvarna konkurencija pri izborima u zvanja, jasni i merljivi kriterijumi i mnogo veća odgovornost rukovodstava za rezultate.