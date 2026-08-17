Slušaj vest

Crna Gora je najnovijim potezom ponovo podigla tenzije na liniji sa Srbijom. Naime, u novom udžbeniku za peti razred osnovne škole iz predmeta "Poznavanje društva", u delu koji objašnjava naciju i državu, Srbi se uopšte ne pominju - ni kao konstitutivni narod, niti kao nacionalna manjina.

Delove udžbenika na fejsbuku je objavio bivši poslanik i funkcioner Ujedinjene Crne Gore, doktor Vladimir Dobričanin.

- Srba u Crnoj Gori za ove autore nema. Mi ne postojimo ni kao nacionalna manjina a ni kao konstitutivni narod. Pa gde smo? Jesmo li već predodređeni po njima da nestanemo. Evo, nestali smo iz udžbenika. Hoćemo li nestati i iz svesti naših najmlađih. Možda, autori ovog, nazovimo udžbenika, misle isto što i ja, da su Crnogorci i Srbi jedan narod. Neće biti da je tako. Ipak je prikrivanje pastojanja jednog naroda, onog koji je ovu Crnu Goru stvarao rame uz rame sa onima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, bio jedini motiv ovog nakaradnog pisanja - naveo je Dobričanin u svojoj objavi.

Lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kaže za Kurir da je kao Srbin i otac ogorčen činjenicom da u udžbeniku Poznavanja društva za peti razred nema Srba, iako se, ističe, gotovo trećina građana Crne Gore izjašnjava kao Srbi.

Neshvatljivo i sramotno

- Pitam vladajuću koaliciju: kakvu poruku šaljete najmlađim Srbima? Da su njihovo ime, poreklo, jezik, vera i identitet manje vredni i nedostojni pomena? Godinama smo se borili protiv režima koji je Srbe tretirao kao građane drugog reda. Verovali smo da će promena vlasti označiti i kraj takve politike. Međutim, danas se moramo zapitati šta se zaista promenilo ako se Srbi i dalje brišu iz udžbenika, ako se srpski identitet i dalje potiskuje i ako institucije na sve to ćute - kazao je Dajković.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

Kako navodi, posebno je neshvatljivo i sramotno novo ćutanje onih Srba koji danas sede u Vladi.

- Ako prećute čak i brisanje Srba iz školskih udžbenika, onda se s pravom postavlja pitanje šta je uopšte potrebno da se dogodi da bi oni progovorili. Zahtevamo hitno i javno objašnjenje Ministarstva prosvete i Zavoda za udžbenike, ispravku spornog sadržaja i utvrđivanje odgovornosti svih koji su dozvolili da ovakav udžbenik stigne do školskih klupa. Srbi u Crnoj Gori nisu ni gosti, ni došljaci, ni statistička greška. Nikome nećemo dozvoliti da nas danas, uz saglasnost ili kukavičko ćutanje srpskih ministara, jednim potezom pera izbriše iz sopstvene države - kazao je Dajković.

Nije slučajnost

Za istoričara Aleksandra M. Gajića izostavljanje Srba iz udžbenika predstavlja sliku politike koja već godinama pokušava da srpski narod u Crnoj Gori pretvori u nevidljivu zajednicu.

- Izostavljanje Srba iz udžbenika predstavlja sliku politike koja već godinama pokušava da srpski narod u Crnoj Gori pretvori u nevidljivu zajednicu. U zemlji u kojoj se gotovo svaki treći građanin izjašnjava kao Srbin, autori udžbenika objašnjavaju naciju, nacionalni identitet i manjinske zajednice, ali za Srbe ne uspevaju da pronađu ni odgovarajuću kategoriju ni mesto među primerima. Srbi postoje na popisu, postoje u istoriji, kulturi i svakodnevnom životu Crne Gore, ali ih izgleda jedino nema tamo gde se oblikuje svest najmlađih generacija. Da li je to još jedna slučajnost? Nikako! Ja u slučajnosti ne verujem od ‘91. godine! - kazao je Gajić.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje da je to institucionalno nasilje nad činjenicama i pokušaj da se deci nametne slika "evropske Crne Gore" iz koje je izbrisana gotovo trećina njenog stanovništva.

- Narod koji je ugradio svoje ime, veru, jezik, kulturu i žrtve u temelje Crne Gore danas se u njenim udžbenicima tretira kao neželjena fusnota. Ministarstvo prosvete "evropske Crne Gore" mora odmah da saopšti ko je napisao, ko je recenzirao i ko je odobrio ovakav udžbenik. Javnost mora da dobije odgovor da li je posredi nedopustivo neznanje ili svesno sprovođenje antisrpske obrazovne politike. Srbi u Crnoj Gori nisu ni statistička greška ni privremena pojava koju neko može izbrisati gumicom iz školskog udžbenika. Udžbenik mora biti povučen i ispravljen, a odgovorni moraju snositi posledice. Ćutanje institucija u ovom slučaju značilo bi da izostavljanje Srba predstavlja nameru i nametanje obrazovne i društvene tendencije. Naposletku, mora da se zna "čija bješe livada, čija bješe trava"… da ne bude na kraju kao u pesmi… da moramo da pregazimo livadu i travu - kazao je istakao je Gajić.