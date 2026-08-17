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Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije je osudio paljenje automobila javnog tužioca u Valjevu, ističući da svaki napad na državne institucije i nosioce pravosudnih funkcija mora biti rasvetljen i osuđen od strane javnosti.

"Kao ministar pravde već mesecima ukazujem da napadi na nosioce kako javnotužilačkih funkcija, tako i sudijskih moraju biti rasvetljeni, ali i odbačeni kao nedopustivi od strane najšire javnosti. Naglašavam da su jedino institucije te koje obezbeđuju pravnu državu i vladavinu prava za koju se svi zalažemo - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Poslednji u nizu napada dokaz je da svi mi moramo raditi na jačanju institucija bez selektivnog pristupa. Podsećam da se tačno pre godinu dana desio napad na zgradu javnog tužilaštva u Valjevu kada su ostećene prostorije javnog tužilaštva, a koji napad je bio izazvan lažnim vestima o ubistvu maloletnika u tom gradu od strane policije.

Vujić podseća da je jedan deo javnosti tada ćutao, a ne mali broj odobravao taj napad.

- Zato svaki napad, ali i proganjanje ljudi koji rade u institucijama mora biti osuđen. Očekujem da će svi nadležni državni organi postupati hitno, a svi mi se kao građani okrenuti poštovanju zakona i pravne države - poručio je ministar.

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