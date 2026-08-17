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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom majske posete Šidu i Batrovcima, najavio je rešavanje jednog od važnih infrastrukturnih problema ovog kraja. Put između Vašice i Batrovaca sada je asfaltiran i u upotrebi. Od obećanja do realizacije prošlo je veoma malo vremena, a građani već koriste novu saobraćajnicu.

Aleksandar Vučić prvi je predsednik Srbije koji je posetio Batrovce. Tokom majske posete Šidu razgovaralo se o problemima i potrebama građana, ali i o projektima koji bi trebalo da unaprede život u ovom delu Srema. Jedan od konkretnih problema bio je i put koji povezuje Vašicu i Batrovce. Predsednik Vučić tada je dao obećanje da će put biti rekonstruisan.

- Ovo je sada fantastično, nema šta. Put je pre radova bio u izuzetno lošem stanju, jako lošem. Loše, rupa do rupe je bila, i tako da, eto, ovo je... ovo je... ovo je vrh, šta da vam kažem. Predsednik obećao, predsednik ispunio. Sve je ispunjeno. Sve je ispunjeno što je rečeno, sve je urađeno. Put, kao, put je fantastičan. Bolje nije mogao da bude. Imali smo do sad put gde smo terali kola, smo svakih 6-7 meseci morali da popravljamo, bilo je svašta. Ovo je fantastično za jedno mesto, pogotovo za ovo malo koje smo mi ovde. Ima nas tu, šta ja znam, 250 do 300 stanovnika koji smo radni, većina radi, drugi rade poljoprivredu i tako. Ovo će nam značiti mnogo. Predsednik nam je obećao ovo, svaka mu čast, i drugo, nemam šta da kažem. Mnogo je značajno zato što su Batrovci malo selo, malo stanovnika - rekli su meštani kojima je novi put mnogo olakšao svakodnevnicu.

- Ko putuje svaki dan na posao, njemu mnogo znači. Ja sam vozač 40 godina, obišao sam Evropu, i ja sam, ovaj, prošao sve, i Nemačku i kako se ulice, ovaj, ceste, tako se grade i tu. To je divno, nemam reči - rekli su oni.

Od obećanja do realizacije svega 1 dan. Toliko je bilo potrebno da se najava pretvori u konkretan posao na terenu. Mehanizacija je stigla, radovi su počeli, a danas je nova saobraćajnica u funkciji. Za meštane Vašice i Batrovaca, to nije samo novi sloj asfalta, već bezbednije i jednostavnije svakodnevno putovanje.