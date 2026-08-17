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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, odgovorila je na napade koje je RSE uputio na račun boraca i boračkih organizacija.

- Dok sam ja ministar u ovom resoru, nikada neću dozvoliti da jedan dinar ode na antisrpske projekte. Koga mi treba da finansiramo, "Žene u crnom"? Pa imate vi vaše finansijere. Dosta je Srbija plaćala dušmane njene sopstvene. Dosta smo mi hranili one koji su nam u tanjir pljuvali. Pa koliko ste samo vi miliona uzeli kroz različite projekte, kombinacije, malverzacije, tobože za naše dobro... Pa se edukujete, pa jedna radionica, pa druga radionica, pa jedan seminar, pa drugi seminar - rekla je ona.

Ministarka ističe da borce neće da deli, i da je ne zanima kojoj političkoj stranci ko pripada,

- Svaki borac koji je branio ovu zemlju bez obzira da li je pristalica vlasti, ili nije, je za mene podjednako vredan. I jednak pred zakonima o borcima, i ove zemlje. Sad je njima problem što je Neša Avramović, Srbin mučenik iz Krajine, koji je sve što je poneo sa sobom su ključevi od kuće jer veruje da će tim ključevima ponovo da otključa svoju kuću koju su mu ustaše uzele, i sada je on sporan zato što ne sme valjda da konkuriše sa svojim projektom... Ne možete vi Srbina iz Krajine da prevarite, da im pričate bajke zato što ste vi Oluju nazvali legitimnom operacijom - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Kaže da Srbin iz Krajine neće dati podršku onima koji su ga sklanjali u Busije da se ništa ne pita.