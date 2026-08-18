Slušaj vest

Tako im se nedavno na meti našla i Ana Mihajlovski.

Nekadašnja blokadarska zvezda i novopečena urednica Ana Mihajlovski postala je blokaderima džak za udaranje. Blokaderi i njihovi mediji pronašli su novu metu na koju su sručili sav svoj gnev zbog propalog plana da se nametnu kao bolja opcija za vlast. Njihov blok na sve strane puca, pa su svađe i međusobne uvrede sve žešće.

Nekadašnja rijaliti pa blokadarska zvezda, a sad novopečena urednica Ana Mihajlovski postala je blokaderima džak za udaranje. Na društvenim mrežama njeni dojučerašnji saborci "brišu njome pod", ponižavaju je do maksimuma u paketu sa njenim šefom Nenadom Milanovićem, preduzetnikom iz Amerike koji je takođe brzo prešao put od glavnog sponzora blokadera do njihovog najvećeg neprijatelja.

Povodom blokaderskih napada na Mihajlovsku, odmah je reagovao - Nenad Milanović Cake (Kejk) koji je zapretio svima koji je pominju da će se "obračunati sa njima", dok "medijma N1, Nova, Radar i sl. poručuje da će biti marginalizovani".

WhatsApp Image 2026-08-18 at 08.43.37.jpeg
Foto: screenshot X

Inače, list Vreme objavio je da Ana Mihajlovski sad zarađuje 100.000 dolara.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaBLOKADERI "BRIŠU POD" ANOM MIHAJLOVSKI: ZARAĐUJE 100.000 DOLARA! E moj narode, šta su vam radili blokaderi godinu dana kako bi napunili sopstvene džepove
Ana Mihajlovski
PolitikaRAT BLOKADERKI! SUZANA TRNINIĆ ŽESTOKO UDARILA PO PORTALU ANE MIHAJLOVSKI: Neprofesionalni ste, zlonamerni i ne mogu da vam verujem
Suzana Trninić i Ana Mihajlovski.jpg
PolitikaANI MIHAJLOVSKI OD STRANACA ZA ANTISRPSKI PORTAL - 3 MILIONA DINARA! Dobila pare u novembru 2025. godine - ovako je tekla obojena revolucija u Srbiji
Ana Mihajlovski
PolitikaNE PRESTAJE RIJALITI U REŽIJI ANE MIHAJLOVSKI! Posle skandala sa glasovnom porukom, počela i da preti svima (FOTO)
Ana Mihajlovski
PolitikaALAVOST: Đokić i Bojović ruše državu, a ne gade se da od nje uzimaju milione! TAČNO 4.830.985!
Vladan Đokić i Nebojša Bojović
PolitikaEKSKLUZIVNO! EVO KOLIKO SU PARA ĐOKIĆ I BOJOVIĆ PRIMALI OD DRŽAVE DOK SU JE RUŠILI S BLOKADERIMA! Razotkrivene milionske apanaže
vladan đokić nebojša bojović
PolitikaBEZGRANIČNO LICEMERJE ANE MIHAJLOVSKI: U Srbiji podržava blokade i zatvaranje škola, a svoje dete poslala na studije u inostranstvo (VIDEO)
Ana Mihajlovski
Politika"JA NE ZNAM VIŠE ZA KOGA OVO RADIMO, MI KRČIMO PUT OLOŠIMA": Procurila glasovna poruka Ane Mihajlovski - oslikava TOTALNI HAOS u redovima blokadera
Ana Mihajlovski
PolitikaKAKVA BRUKA BLOKADERKE ANE MIHAJLOVSKI! Napala majku i dete sa smetnjama u razvoju JER JE MISLILA DA SU "ĆACI", saznala da nisu, izvinjavala se (VIDEO)
Ana Mihajlovski