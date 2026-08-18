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Tako im se nedavno na meti našla i Ana Mihajlovski.

Nekadašnja blokadarska zvezda i novopečena urednica Ana Mihajlovski postala je blokaderima džak za udaranje. Blokaderi i njihovi mediji pronašli su novu metu na koju su sručili sav svoj gnev zbog propalog plana da se nametnu kao bolja opcija za vlast. Njihov blok na sve strane puca, pa su svađe i međusobne uvrede sve žešće.

Nekadašnja rijaliti pa blokadarska zvezda, a sad novopečena urednica Ana Mihajlovski postala je blokaderima džak za udaranje. Na društvenim mrežama njeni dojučerašnji saborci "brišu njome pod", ponižavaju je do maksimuma u paketu sa njenim šefom Nenadom Milanovićem, preduzetnikom iz Amerike koji je takođe brzo prešao put od glavnog sponzora blokadera do njihovog najvećeg neprijatelja.

Povodom blokaderskih napada na Mihajlovsku, odmah je reagovao - Nenad Milanović Cake (Kejk) koji je zapretio svima koji je pominju da će se "obračunati sa njima", dok "medijma N1, Nova, Radar i sl. poručuje da će biti marginalizovani".

Foto: screenshot X

Inače, list Vreme objavio je da Ana Mihajlovski sad zarađuje 100.000 dolara.