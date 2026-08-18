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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće povodom smrti hrvatske književnice Vedrane Rudan i rekao da je umela da nasmeje narod i kada im nije bilo do smeha, kao i da je poštovao hrabrost jer je uvek govorila ono što misli.

"Sa tugom sam primio vest o smrti Vedrane Rudan. Njene reči nisu kucale pre ulaska, išle su pravo u suštinu. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali.

Imala je ono što sam uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti.

Verujem da bi i na ovo imala primedbu i da bi gotovo sigurno, napisala kraće.