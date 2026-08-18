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Blokaderski pokret postaje sve ekstremniji u svojoj nameri da se nametne kao jedini politički subjekt. Poslednje poruke koje se šire su da treba potamaniti sve koji drugačije misle i to se sve otvorenije ugrađuje u politički program blokadera.

Poslednja objava blokaderke Biljane Stojković najeziviji je poziv na uništenje svih koji nisu uz blokadere. Ona je na društvenoj mreži Iks podelila objavu korisnika koji poziva na obračun sa političkim neistomišljenicima, koji se nazivaju "korovom" koga treba iskoreniti otrovom!

Ovakva monstruozna poruka za Biljanu Stojković je važna za "studente u blokadi", koje je u svojoj objavi označila, očigledno u nameri da uzmu u obzir ovaj način obračuna s političkim neistomišljenicima.  

A u samoj objavi blokaderskog ekstremiste pod nadimkom "Prokletnik", koju je podelila, stoji doslovce:

- Dragi studenti, mi pre 25 godina nismo hteli da se revanširamo, nego smo se "nacionalno pomirili". Izgubili smo 2,5 decenije života. Ne ponavljajte našu grešku. Ne opraštajte nikom ništa. Iskorenite korov i poprskajte totalom. Neka se nikad više ne zapate. Do slobode.

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Foto: Printscreen

Podržavanjem ovakvih bolesnih poruka, Biljana Stojković i njeni blokaderi pokazali su svoje pravo lice koje otvoreno najavljuje da će se služiti nasilnim metodama i ako, kojim čudom, dobiju vlast u svoje ruke i zaposednu državne institucije. 

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