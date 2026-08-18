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Nemam pravo da se mešam u odluke drugih političkih partija, Mi im želimo svu sreću. Boričemo se da ih pobedimo, kao i sve druge, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2.

Predsednik je komentarisao najavu Socojalističke partije Srbije (SPS) o samostalnom izlasku na vanredne parlamentarne izbore i podsetio da je SNS i ranije na izbore izlazio samostalno.

- Ovoga puta nije reč o tome. Mi nismo studentska lista da ljudima zabranjujemo izlazak na izbore. Mi ćemo da se borimo da pobedimo. Moja politika je zasnovana na opredeljenjima, principima i sadržaju i zato je različita od njihove, ja želim isključivo politiku koja je najbolja za državu Srbiju. Ne treba mi fotelja na prevaru, nikome ne zatvaramo vrata i ne očekujemo ničiju političku pomoć - rekao je Vučić, dodajući da nije saglasan sa ocenama da je funkcioner SPS Branko Ružić preuzeo tu stranku, uz ocenu da Ružić "sada ima uticaja kao i pre godinu dana".

- Ovo je nama signal da ćemo morati sami da imamo većinu - dodao je on.

Prema njegovim rečima, socijalisti su "vešto igrali tu igru" kako bi uvek mogli da se opredele za jednu ili drugu stranu.

Podsećamo, Ivica Dačić, predsednik SPS-a, je rekao da je ta stranka na sednici Glavnog odbora jednoglasno donela odluku da samostalno izađu na izbore, kao i da nikada na parlamentarnim izborima nisu nastupali u koaliciji ni sa kim osim sa Jedinstvenom Srbijom i sa Zelenima Srbije.

Obraćanje predsednika Vučića tokom obilaska radova u Tiršovoj možete pratiti UŽIVO na našem portalu