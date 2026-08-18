- Ja verujem da ćemo kao ljudi da se ujedinimo, ali imate tih ostrašćenih političara sa kojima je to nemoguće. Ja negde, uprkos svim udarcima, verujem da će naša pobeda biti ubedljivija od one koju očekuju. Mislim da su već isplanirali i zeca i ražanj, a da ni motku nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili. To što govore šta će da nam rade posle izbora... Moja stara majka je govorila "prvo sine skoči, pa reci hop". Mi ćemo da pružimo ruku i onima koji bi na našim pokolenjima da svete i koji ne razumeju ništa, jer sam siguran da građani Srbije znaju šta je država - kazao je Vučić.