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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja medijima nakon obilaksa radova na GAK-u i Tiršovoj 2 komentarisao i nove pretnje blokadera.

Na pitanje novinara o podršci funkcionerke DS Biljane Stojković jezivim pretnjama simpatizera blokaderskog pokreta na Iksu, tome kako sve građane Srbije treba "prskati totalom" Vučić je rekao da ga je "sramota da to i komentariše".

- Ja verujem da ćemo kao ljudi da se ujedinimo, ali imate tih ostrašćenih političara sa kojima je to nemoguće. Ja negde, uprkos svim udarcima, verujem da će naša pobeda biti ubedljivija od one koju očekuju. Mislim da su već isplanirali i zeca i ražanj, a da ni motku nisu isekli, a kamoli zeca uhvatili. To što govore šta će da nam rade posle izbora... Moja stara majka je govorila "prvo sine skoči, pa reci hop". Mi ćemo da pružimo ruku i onima koji bi na našim pokolenjima da svete i koji ne razumeju ništa, jer sam siguran da građani Srbije znaju šta je država - kazao je Vučić.

Kurir Politika

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