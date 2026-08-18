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Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu naloga "Blokada SFBG" studenata u blokadi Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Iksu (X), koji poziva pristalice da se u što većem broju prijave za kontrolore na biračkim mestima, ocenivši da je dobro što će takozvana studentska lista imati veliki broj ljudi koji će neposredno pratiti izborni proces.

- Samo u poslednjih 24 časa pristigao je trocifren broj novih prijava za kontrolore. To je sjajno, ali mi možemo i bolje. I zato se ne zaustavljamo. Cilj je da preplavimo biračka mesta našim ljudima koji će biti obučeni, sposobni i spremni da se suoče sa mafijom. Uključi se i ti! - navedeno je na nalogu "Blokada SFBG".

- Ovo je sjajna vest - tzv. studentska lista će imati na raspolaganju hiljade kontrolora na biračkim mestima. Ovo znači da će svi glasovi biti dobro čuvani i pravilno prebrojani - napisala je Brnabićeva na Iksu, retvitujući objavu SFBG.

Predsednica parlamenta je, međutim, naglasila da očekuje i jasnu poruku da će oni koji stoje iza studentske liste priznati izborni ishod bez obzira na to ko bude pobednik.

- Još samo da čujemo od njih da će prihvatiti rezultate kakvi god bili i da će čestitati pobedniku, ko god bude pobedio, u skladu sa tim kako su ljudi glasali. Samo još ta ‘sitnica’ - izlazimo na izbore, čestitamo pobedniku, prihvatićemo rezultate - poručila je Ana Brnabić.