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Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputiće Vladi Republike Srbije Predlog odluke o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2027. godine, kojim je predviđeno povećanje od 9,2 odsto, tako da minimalna zarada dostigne iznos od 600 evra mesečno.

Novim povećanjem pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom dostići će 116,7 odsto, čime nastavljamo da jačamo kupovnu moć i poboljšavamo materijalni položaj radnika.

Istovremeno, predloženo je da neoporezivi iznos zarade bude povećan za 9,2 odsto, odnosno u istom procentu kao i minimalna cena rada, čime se dodatno rasterećuju poslodavci i obezbeđuje balans između unapređenja materijalnog položaja zaposlenih i očuvanja konkurentnosti privrede.

Кao ministru rada, posebno mi je važno da ljudi koji žive od svog rada osete konkretan napredak u svom svakodnevnom životu. Naš cilj nije samo da minimalna zarada raste na papiru, već da raste njena stvarna vrednost i kupovna moć i da svaki naredni korak znači bolji životni standard zaposlenih i njihovih porodica.

Nastavljamo odgovornu politiku koja istovremeno štiti interese radnika, čuva radna mesta i stvara uslove za dalji rast i konkurentnost srpske privrede.

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