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Uoči raspisivanja izbora sve jasnije se ocrtavaju programi političkih aktera. Dok vlast ističe rezultate rada i planove za budućnost, sa naloga "Studenti u blokadi Beograd" pokrenuta je kampanja "Šta će studenti da urade za tebe", koja je otvorila pitanje da li ponuđene mere predstavljaju konkretan politički program ili pre spisak predizbornih obećanja.

S obzirom na to da će pred nama posle raspisivanja izbora biti relativno duga predizborna kampanja, šta će obeležiti tu kampanju, za emisiju "Puls Srbije", analizirali su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Nikola Belić, novinar Politike.

Kada je reč o odluci SPS-a da na predstojeće izbore izađe samostalno, ona je u javnosti izazvala različite reakcije, posebno imajući u vidu dugogodišnju saradnju socijalista i SNS-a. O tome da li ova odluka predstavlja samo pokušaj SPS-a da proveri sopstvenu snagu ili može da utiče i na buduće odnose sa vladajućom strankom, ali i kako vidi ovu odluku SPS-a i šta ona može da znači za političku scenu uoči izbora, Miletić je prokomentarisao:

- Činjenica da je SPS najavio samostalan izlazak na izbore nije neočekivana, jer su oni i ranije izlazili na taj način. Sa druge strane, bilo je prirodno da se, kao dugogodišnji saradnici, sastanu sa predsednikom Vučićem. Podsetimo, više od 14 godina su u koaliciji u različitim varijantama. Bilo je logično da se posle zajedničkog sastanka SPS obrati medijima i kaže: "Doneli smo svoju odluku, obavestili smo predsednika Vučića, ali potencijal za saradnju i posle ovih izbora postoji." Očekivao bih da sve protekne partnerski, jer su to ozbiljne odluke koje mogu imati ozbiljne posledice.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Različiti stavovi unutar SPS-a

Ukazao je na neslaganja unutar stranke koja bi mogla imati uticaj na njene naredne političke poteze.

- U tom kontekstu je iznenađujuće što je SPS to uradio bez ikakvog osećaja odgovornosti prema koalicionom partneru. Druga stvar je što su prva dva čoveka SPS-a tokom čitave ove krize u prethodne dve godine imali različite pozicije. Imate predsednika SPS-a Ivicu Dačića, koji je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, koji ima izuzetno dobre odnose sa predsednikom Vučićem, stalnu komunikaciju i tako dalje. Imali smo i teške trenutke u kojima su ti odnosi bili na testu, ali je sve uspešno prevaziđeno - kaže on.

Kako je voditeljka emisije podsetila, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odluku Socijalističke partije Srbije da na predstojeće izbore izađe samostalno. Tokom obilaska radova na Tiršovoj 2 i GAK-u u Višegradskoj, istakao je da će se fokusirati na predstojeću kampanju i poručio da bi samostalan nastup SPS-a mogao dodatno da ojača poziciju Srpske napredne stranke na izborima.

- Nema ništa prirodnije nego da se u kampanji skoncentrišete na svoj program i svoju listu. Čini se da to jedino u potpunosti radi ta lista budućnosti, koja bi trebalo da se zove "Ujedinjena Srbija". Oni se bave svojim programom i idejama, dok su njihovi ljudi, odnosno nosioci kampanje, na terenu. Važna je i poruka predsednika iz Tiršove - da niko nije blokiran niti mu je onemogućeno da se samostalno kandiduje. Svako ima izbor i pravo na demokratski glas - istakao je Belić.

Nikola Belić, novinar Politike Foto: Kurir Televizija

- On tradicionalno, što je već i dokazao, ne zatvara vrata nikome za razgovore. Ali videćemo kakav će biti ishod svega toga. Važno je da se druga strana, odnosno SPS, jasno izjasni o tome. Mislim da je ključno da se vidi šta će biti rezultat svega ovoga. Čuli smo da je gospodin Dačić već rekao da članstvo SPS-a nije za saradnju sa blokaderima i da žele da nastave saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Sada bi to trebalo i jasno da pokažu, kako bi i njihovim biračima bilo jasno kakvu politiku zastupaju kada budu izlazili na izbore. Njihovi birači su tradicionalno politički orijentisani, imaju svoje uporište i to su ljudi koji treba da procene kakva im se politika nudi. Na osnovu programa mogu da se opredele za tu listu ili za neku drugu - za Kurir televiziju, objasnio je Belić.

01:28 SPS SAM NA IZBORE, A ŠTA ĆE BITI POSLE? Analitičari otkrili šta se krije iza odluke socijalista i kakav potez sada sledi: "Svako ima pravo na svoj izbor" Izvor: Kurir televizija

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