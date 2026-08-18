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Novi talas tenzija u blokaderskom pokretu na relaciji "studenti blokaderi"-parlamentarna opozicija ušao je u novu fazu kako se približavama ako je suditi po njavamam izborna jesen. Blokaderi sa Visoke građevinsko-geodetske škole (VGGŠ) optužili su ključne opozicione lidere da rade za vlast, za predsednika Vučića lično!

- Sve više kolona, sve jasniji rezultat. Zna se da se ni Ivica, ni Rasim, ni POKS, ni Miki, ni Dragan, ni Miloš, ni Zdravko, niti bilo ko iz (o)pozicije ne pita s kim i kako će izaći na izbore. Zna se da im to određuje mamin manje voljeni sin - navodi se u spornoj poruci  nakoga "VGGŠ u blokadi".

Ko ne razume  - Miki je Miroslav Aleksić (NPS), Dragan je Đilas (SSP), Miloš je Jovanović (Novi DSS) a Zdravko je Ponoš (Srce).

Ovaj potez je još jedan dokaz velikih, čini se nepremostivih razlika "studenata" i opozicije, a kao poslednji adut u ovom ratu blokaderi su protiv opozicionih prvaka izvukli staro oružje "svi su oni Vučićevi".

Kurir Politika

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