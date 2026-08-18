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Protesti, blokade, liste, koalicije, vetiranja... Pusti sve to i uzmi BROKOLI, ma ima s tim zelenim čudom da se pobedi vlast!

Tako bi ukratko glasilo objašnjenje nove političke borbe opozicionog dela po bivšem predsedniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu, čiji je tvit postao potpuni hit na interetu.

"Odgovarajuća ishrana neutrališe slobodne radikale u organizmu.

Otpor neutrališe raspojasane radikale u društvu.

Jedite brokoli i pružajte otpor", napisao je Lutovac na Iksu, a ako neko sada misli da mi nismo do kraja skapirali njegov tvit i da je Zoran zaista hteo da nam da savet iz kuhinje a la Džejmi Oliver - haštag na kraju tvita su "izbori" tako da nema greške šta je Zoki ''teo da kaže.

Tako je opoziciona strategija za rušenje Aleksandra Vučića konačno dobila ključni sastojak koji joj je sve ovo vreme nedostajao: brokoli. Nema šta: brokoli je zaista bomba, vitaminska, pa još zelene boje. Pa neutrališe radikale. Mudro.

Ništa, onda, ljudi. Zaboravite pregovore, alijanse i taktike. Recept za političke promene od sada se traži na zelenoj pijaci, nemojte čekati sniženje, ne budite stipse! 

Brokoli u ruke, pa u stomak, pa u ljutu borbu. Zdravo, živo!

Kurir Politika

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