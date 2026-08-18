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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće u sredu, 19. avgusta 2026. godine, Toplički okrug, gde će obići više privrednih i infrastrukturnih projekata, kao i domaćinstva i kompanije u Kuršumliji, Blacu i Prokuplju.

Poseta počinje u 9 časova, obilaskom pogona kompanije „Jumko“ u Rači Kuršumlijskoj kod Kuršumlije.

Nakon toga, predviđen je obilazak radova na putu Rudare–Ljuša–Kuršumlijska Banja, koji je zakazan za 9.40 časova.

U 10.20 Vučić će obići novu zgradu Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji, dok je za 10.55 predviđen obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema u ovom gradu.

Program se potom nastavlja u Blacu. Predsednik će u 11.40 obići domaćinstvo porodice Veljić, a u 12.15 porodičnu destileriju MI-MI d.o.o.

U 13.45 Vučić će u Prokuplju obići završne radove na vrtiću „Čarolija“, dok je za 14.30 predviđen obilazak preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR „Kesa“.

Poslednja stavka programa je obilazak porodice Filipović, koji je planiran za 15.05 časova.

Program posete: