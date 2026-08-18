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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas specijalnom izaslaniku EU za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumeo najnoviju izjavu portparola EU u kojem je, povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko reke Ibar, izneta ocena EU da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni.

U protestnom pismu Petković ističe da je takva ocena posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još uvek nisu ispunjeni.

Kao primer on je naveo to što nije okončano pitanje „razgraničenja Severne i Južne Mitrovice“ u oblasti katastarske zone Suvi Do, iako je njegovo rešavanje neposredno povezano sa dogovorima postignutim u okviru dijaloga o glavnom mostu na Ibru, kao i to što su Sporazumom o mostu od 25. avgusta 2015. godine pitanja slobode kretanja, infrastrukturnih radova i otvaranja mosta razmatrana zajedno sa bezbednosnim pitanjima od neposrednog značaja za srpsko stanovništvo u zoni mosta, Suvog Dola i drugim osetljivim područjima.

„Istovremeno, aktuelna bezbednosna situacija, posebno na severu KiM, ukazuje da otvaranje mosta u ovom trenutku ne bi bilo bezbedno i da bi dodatno povećalo osećaj nesigurnosti srpskog stanovništva“, naglasio je Petković u pismu u koje je Tanjug imao uvid, i podsetio da je prostor glavnog mosta na Ibru decenijama predstavljao jednu od najosetljivijih bezbednosnih tačaka zbog brojnih napada na Srbe u Severnoj Mitrovici, ali i na celom tzv. Kosovu.

Takođe, ukazao je i da dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se i sami pripadnici tzv. Kosovske policije pojavljuju kao učinioci etnički motivisanih napada, jer su zabeleženi slučajevi u kojima se ukazuje na njihovo brutalno postupanje i prikrivanje napada izvršenih protiv Srba.

Podvukao je i da je EU kao fasilitator dijaloga i garantor sprovođenja sporazuma postignutih u dijalogu, odgovorna za očuvanje neutralnog pristupa i omogućavanje uslova u kojima se otvorena pitanja rešavaju dogovorom strana.

„Odluka o otvaranju mosta može da bude doneta tek nakon potpunog ispunjenja ranije preuzetih obaveza iz dijaloga i postizanja uverljive i održive bezbednosne procene koja će garantovati da takav korak neće ugroziti bezbednost srpskog stanovništva, povećati postojeće tenzije ili proizvesti novu krizu na severu KiM“, poručio je Petković Sorensenu.

Kurir/Kosovoonline

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