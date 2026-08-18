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"Evo još jednog dokaza da blokaderi apsolutno ne žele primenu ODIHR preporuka! Prvo su zahtevali da se sve ODIHR preporuke ispune. Kad smo krenuli da ispunjavamo, bili su protiv svake preporuke! Evo sada još jedna – obezbediti veću tajnost glasanja", poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić putem svog X naloga nakon što su blokaderi zatražili da se osigura tajnost glasanja na izborima, te da treba unaprediti uređenje biračkih mesta, kao i izgled i pozicioniranje paravana za glasanje.

- Ovu preporuku ODIHR ponavlja od 2012. godine: „Izgled biračkih mesta i kvalitet paravana za glasanje poboljšati u cilju boljeg osiguranja tajnosti glasanja“; 2014. godine: „Zaštitu tajnosti glasanja unaprediti putem obezbeđivanja adekvatnih prostorija za glasanje, boljih paravana i instrukcija za izgled biračkog mesta“; 2016: „Državni organi da preispitaju izgled paravana i način na koji su postavljena biračka mesta da bi se obezbedila tajnost glasanja“; 2017: „Iako je RIK obezbedio nove paravane u cilju zaštite tajnosti glasanja ti paravani nisu doprineli povećanju tajnosti. Uložiti dodatne napore u cilju obezbeđivanja tajnosti glasanja“.

Kako je istakla "tokom 2019. godine, ODIHR je poslao pregled kakvi se sve paravani koriste u zemljama OEBS".

- Pa 2020. godine: „Da bi se obezbedila tajnost glasanja za sve birače raspored biračkih mesta i dizajn biračkih kabina trebalo bi da se preispitaju“. Itd, itd. U prilogu je preporuka iz 2024. godine...