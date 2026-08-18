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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo i tom prilikom rekao da će se pokušati da do Nove godine bude završena prva faza radova, a druga faza do marta 2028. godine.

Tom priilikom Vučić je izneo podatak da je u prvih šest meseci ove godine u Srbiji rođeno 887 beba više nego prošle godine i istakao da je to prvi put da imamo trend rasta umesto trenda pada rođenja dece.

Tokom obilaska radova na sanaciji i adaptaciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Vučić je rekao da je to, uslovno rečeno, radosna vest.

"Nema tu dobrih vesti za nas, ali nešto bolje u odnosu na prošlu godinu. Nadam se da će se taj trend nastaviti do kraja godine. Da li je to dovoljno? Nije, ali po prvi put da imamo trend rasta umesto trenda pada", istakao je Vučić.

Dodao je da nam je malo veća fertilna baza i zbog toga što se vraća deo ljudi u zemlju, o čemu, kako je rekao, ne govorimo često, a veoma je važno.

"To znači da su makar neke mere u siromašnijem delu stanovništva koje smo preduzimali doprinele da imamo nešto više rođene dece. Kad pogledate, to je nekih 30-ak razreda. Malo i nedovoljno je za Srbiju. Nama je potrebno 1.000 razreda više, a ne 30 razreda više u odnosu na ono što smo imali prošle godine, ali i ovo je nekakva lepa i pozitivna vest", rekao je predsednik Vučić.

Predstavnici izvođača radova su tokom obilaska rekli predsedniku Vučiću da će gledati da do kraja 2027. godine završe sve, na šta je predsednik rekao da bi to bilo fantastično.

Kako su mu preneli izvođači radova, do sada je završeno 60 odsto radova u prvoj fazi i do kraja oktobra moglo bi da se završi.

Predsednik je podsetio da je Klinika građena od 1946. do 1963. godine i da je prošlo 63 godine bez ozbiljne obnove.

Vučić je dodao da će u Tiršovoj oprema koštati 30 do 40 miliona, a ministar za javna ulaganja Darko Glišić istakao je da je deo opreme već nabavljen, a da će nedostajući deo opreme koštati 20-25 miliona.

Vučić je istakao da ćemo konačno imati porodilište u Beogradu koje je čisto, uredno i lepo.

"Da svaka majka poželi ponovo da dođe u to porodilište. Kada budemo uradili na Bežanijskoj kosi, u stvari, kada budemo prebacili iz Narodnog fronta bolnicu, onda ćemo da imamo sva porodilišta u Beogradu urađena i uređena. Za Niško porodilište mora narednih dana da se ide u javnu nabavku i da krenemo da radimo. Time ćemo da pokrijemo i jug i istok Srbije ceo i onda nam ostaje sve ono što možemo da napravimo u Vojvodini. U Novom Sadu je to u redu, ali u drugim mestima nije. I u Kragujevcu, ali i u mnogim drugim mestima moramo da pravimo lepša porodilišta", naveo je Vučić.

Dodao je da mora da se krene sa radim u Kliničkom centru u Kragujevcu, da se Novi Pazar radi, kao i Užice.

Ministar Glišić je rekao da će Prokuplje do kraja godine da se završi, da treba da se završi grejanje i rashladni uređaji, kao i da će Kraljevo biti završeno, a da je krenula prva faza gradnje bolnice u Kikindi.

1/35 Vidi galeriju Obilazak radova na GAK Višegradska i Tiršovoj 2 Foto: Petar Aleksić

Direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo prof. dr Aleksandar Stefanović rekao je da su sobe u porodilištu pravljene uglavnom kao jednokrevetne i dvokrevetne, ređe trokrevetne.

"Svaka soba će imati svoj toalet, tako da to će biti znatno veći komfor za pacijentkinje, pogotovo za naše trudnice koje neke i dugo leže ovde, i više meseci, tako da je to za njih izuzetno značajno da se osećaju bar približno kao kod svoje kuće", naveo je Stefanović.

Dodao je da je Klinika tercijarna ustanova i da kod njih dolaze najteži slučajevi, trudnice iz cele Srbije, pa i iz nekih zemalja regiona.

"Tako da izuzetno je važno da imamo i najbolju opremu, kadar već imamo i najbolju opremu, i da imamo i komfor za pacijentkinje koje će ovde provoditi duže vremena i za one koje su kritično obolele, koje su životno ugrožene", istakao je Stefanović.

Dodao je da se renoviraju intenzivne nege i neonatološke i one za odrasle.

"To su baš najteži pacijenti iz čitave Srbije", naglasio je Stefanović.

On je istakao da medicinsko osoblje ne odlazi kao nekad.