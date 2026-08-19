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Odluka Socijalističke partije Srbije (SPS) da samostalno izađe na predstojeće izbore podigla je prašinu na domaćoj politčkoj sceni. O ovome je juče govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da nema nikakva prava da se meša u odluke drugih političkih partija.

- Borićemo se da ih pobedimo, kao i sve druge. Moraćemo sami to da uradimo, da imamo 46 odsto glasova da bismo imali 125 poslanika u Narodnoj skupštini - izjavio je juče predsednik Vučić.

Sa druge strane, Ivica Dačić, lider SPS-a, podvukao je da, uprkos, kako kaže, odvojenom izlasku na izbore, očekuje nastavak koalicije sa SNS-om, ali i da neće, kako je rekao, dati podršku blokaderima.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koji su analizirali šta ovaj potez predstavlja u političkoj atmosferi u Srbiji bili su prof. Predrag Marković, istoričar, Vladimir Kljajić, politikolog i Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku.

1/12 Vidi galeriju Vučić na sastanku sa Dačićem i predstavnicima SPS Foto: Marko Karović

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku, ističe da ova odluka nije ništa novo, što se tiče parlamentarnih izbora, ali da je atmosfera ono što igra ključnu ulogu ove godine:

- Na prethodnim parlamentarnim izborima ovo nije bila nikakva tema, SPS je sve vreme sam izlazio. Međutim, nisam siguran da je SPS hteo da pošalje poruku da nije uz SNS. Smatram da je SPS jedino hteo da zadrži sopstveni identitet. Svakako da postoji doza političkog interesa gde bi SPS voleo da bude onaj koji vlast odlučuje - kaže Đurić.

On je istakao i da je veliko pitanje koliku podršku SPS ima sad, ali i da je velika šansa da ovu stranku, kako kaže - "pojede referendumska atmosfera".

- Koliku podršku ima SPS u ovom trenutku? Dvocifreni broj nemaju. Pitanje je da li će ih pojesti referendumska atmosfera, da li će ono od čega beže biti njihov najveći problem? Ljudi koji su za vlast glasaće za SNS, a oni koji su protiv nje glasaće za tzv. Studentsku listu, samim tim nema mnogo opcija za SPS. Slažem se da postoje tradicionalni glasači te partije, ali koliki je to broj ljudi? Kada pogledate parlamentarne izbore, a naročito otkad je SNS došao na vlast, SPS beleži opadanje - ističe Đurić.

"Tenzično je unutar samog SPS-a" Vladimir Kljajić, politikolog, kaže da postoji tenzična atmosfera unutar same stranke, jer je veliki broj SPS glasača prešao na stranu SNS-a.

Foto: Kurir Televizija

- Jedan od njihovih lidera Branko Ružić je tražio distanciranje od SNS, što ukazuje da postoji tenzična atmosfera unutar same stranke da se ide samostalno i da će im to omogućiti da povrate deo glasači koji su prešli za SNS,jer u Vučiću vide autoritet i stabilnost. Nema dileme da je deo glasača otišao u SNS i da su podržali predsednika Vučića, a sada kada imaju svog kandidata on će morati da uđe u konfortaciju sa kandidatom SNS. Bore se oko sličnog biračkog tela, to su korpusi sličnih birača gde traže svoju podršku, pa će morati da uđu u svojevrsni duel i da govore zbog čega se razlikuju - kaže Kljajić.

Kljajić dodaje da SPS ima znatno slabiju strukturu, govoreći da je to stranka koje se u poslednjim izborima znatno oslanjala na SNS i da SPS kao takav nije isticao svoje kandidate.

- Prethodna iskustva nam ukazuju da su se dosta oslanjali na SNS, koji ima razrađenu strukturu i drži je prilično upregnuto i aktivno. Kampanje koje su se vodile i sve što se organizuje po Srbiji jeste komunikacija sa potencijalnim biračima, a to znači da SNS aktivno radi na svojoj mreži koju ima po čitavoj Srbiji - rekao je Kljajić.

1/23 Vidi galeriju SNS aktivisti uređuju Beograd Foto: Informer.rs

"Kod Vučića se vidi politička snaga i dinamičnost"

Istoričar Predrag Marković ističe da je premoć politike Aleksandra Vučića u Srbiji tolika da je sada problem ko može da bude upečatljiv predsednički kandidat, a da nije on:

- To je, između ostalog, nastalo zbog te preterane jednoglasnosti. Ivica Dačić ima autoritet i popularnost, on je narodski čovek, najnarodskiji naš političar! Retko ko ima takvu vrstu kontakta sa narodom. Sa kim se ljudi identifikuju? Naravno, narod se divi i poštuje najviše Vučića jer se kod njega vidi dinamičnost i politička snaga. Dačić ima jednu prednost, a to je što se sa njim ljudi lako identifikuju - kaže Marković.

"SPS će imati problem liderstva kada se Dačić povuče" Ljubomir Đurić se osvrnuo na to da će SPS biti jako teško da izaberu novog lidera kada se Ivica Dačić povuče:

- Imali su Miloševića, pa Dačića, to su veoma upečatljivi ljudi, pa će sledeći lider imati priličan problem da ispuni tu ulogu koju su mu prethodnici zadali - kaže on u "Usijanju" na Kurir televiziji.

08:06 Gosti Usijanja analiziraju: SPS izlazi sam na izbore, šta očekivati? Izvor: Kurir televizija

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