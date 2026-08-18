U Kragujevcu je došlo do incidenta kada je tinejdžer uništi štand SNS-a i cepao stranačka obeležja, nakon čega su reagovali policijski službenici
Nasilje blokadera
VANDALSKI NAPAD BLOKADERA U KRAGUJEVCU! Tinejdžer divljao, pocepao zastavu i baner na štandu SNS, pa počeo da ih gazi! Hitno reagovala policija! (FOTO)
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Tinejdžer blokader uništio je štand Srpske napredne stranke (SNS) u Kragujevcu.
Naime, do incidenta je došlo danas oko 16.45 časova, kada je tinejžder prišao štandu SNS u Bulevaru Kraljice Marije, pocepao zastavu a potom i baner "Srbija pobeđuje", koji je počeo da gazi.
U vandalskom ponašanju su ga sprečili policijski službenici, koji su reagovali pravovremeno.
Foto: Printscreen
Kurir.rs/Informer
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