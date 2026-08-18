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Tinejdžer blokader uništio je štand Srpske napredne stranke (SNS) u Kragujevcu. 

Naime, do incidenta je došlo danas oko 16.45 časova, kada je tinejžder prišao štandu SNS u Bulevaru Kraljice Marije, pocepao zastavu a potom i baner "Srbija pobeđuje", koji je počeo da gazi. 

U vandalskom ponašanju su ga sprečili policijski službenici, koji su reagovali pravovremeno. 

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Foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer

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