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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je pogon kompanije "Jumko" u Rači, odakle je poslao snažnu poruku o drastičnom jačanju Vojske Srbije i razvoju domaće namenske industrije. Vučić je napravio paralelu između stanja u oružanim snagama pre nešto više od decenije i danas, istakavši da Srbija od nekadašnjeg jednog funkcionalnog lovca ubrzo stiže do čak 40 najsavremenijih borbenih aviona.

On je naglasio da se namenska industrija razvija i izvozi uprkos brojnim opstrukcijama, jer država mora da obezbedi radna mesta za radnike i stabilno finansiranje celokupnog sistema odbrane.

- Ako poredim vojsku od pre 12, 13 godina, kada sam bio ministar odbrane — nemojte, ljudi, mi smo pravili aero-miting, a imali smo jedan avion koji je mogao da poleti. Jedan lovac. Ne računajući one kovčege, to vam je mrtvački kovčeg čim poletite. Oni su bili mrtvački kovčezi i 1999. godine, ali morali smo da branimo zemlju. Ali to je bilo jedno veliko ništa. A mi ćemo uskoro da imamo 40 lovaca. Odnos je jedan prema 40, neću ništa dalje da vam govorim. Da vam ne pričam o raketnim sistemima, o višecevnim bacačima raketa i o svemu drugom što ćete uskoro moći da vidite. Održavamo to uprkos onima koji bi da nas spreče da bilo gde, bilo šta, bilo kada i bilo kome prodamo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da radnici u fabrici ''Borbeni složeni sistemi'' u Kuršumliji vredno rade i da su imali bolje rezultate nego fabrika u Velikoj Plani.

- Sad ćemo sve sisteme koje smo radili u Velikoj Plani, da bismo ih obezbedili da mogu da rade neke druge sisteme - Miloš, Miloš 2, Lazar, za Pasarse i još neke druge stvari, šasije ili deo opreme, sve ćemo da radimo ovde u Kuršumliji. Veoma vredno i dobro ljudi ovde rade zato što valjda i godinama nije bilo posla, tako da sam baš srećan - rekao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

- Kad su me pitali... Kaže: 'Evo ga jedan avion, ide oružje za, ne znam, Izrael, ili ovamo ili onamo.' I sad, napali su me strašno, a ja rekoh: pogrešili ste, to je samo jedan avion tog dana, mogu da vam dam slike tri aviona tog dana. A nastaviće se, zato što ja moram da brinem o ovim radnicima. Neće oni da brinu, ja moram da im odgovorim u lice kako stvari stoje, voleli mi ili ne voleli. Nije ovo od Svetog Petra došlo, nego je neko morao da smisli kako da ljudi dobiju posao i da obezbedi sredstva za to. Neko mora to da radi, neko mora da finansira vojsku, da finansira plate i sve drugo, i da to bude zasnovano na zdravim nogama - zaključio je predsednik Srbije.