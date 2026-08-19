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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da poštuje odluku Socijalističke partije Srbije da samostalno izađe na izbore i poručuje da će se SNS boriti da ih pobedi, kao i sve druge političke opcije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali političku atmosferu unutar zemlje bili su Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Republike Srbije i bivša ministarka energetike i prof. dr Aleksandar Lukić sa Instituta za političke studije.

Mihajlović tvrdi da odluka SPS ni za koga nisu iznenađenje, a ističe da je odgovornost uvek na lideru stranke bez obzira na sve ostale stvari u dvorištu SPS.

1/12 Vidi galeriju Vučić na sastanku sa Dačićem i predstavnicima SPS Foto: Marko Karović

- SNS otkad je na vlasti zajedno sa Vučićem, podnosila je najteže terete u smislu odluka koje su morale da se donesu, krize kroz koje smo prolazili, sve je to bilo na leđima SNS i Vučića. Ova poslednja kriza bila je izuzetno komplikovana i to je udar na državu, a predstojeći izbori su da se sačuva država, a ne SNS. Sve je to bilo na leđima Srpske napredne stranke. Kad god je bilo teško, SPS se nekako provuče, ne čujemo ga, niti vidimo. Bez obzira na sve to, SNS će se maksimalno truditi da pobedi sve, to je politička utakmica, a mislim da će građani dati poverenje onima koji su u teškoj situaciji znali da vode državu i da rešavaju najveće krize, a to su svakako Vučić i SNS - rekla je Zorana Mihajlović.

Posledice po odnos SNS i SPS

Prof. dr Aleksandar Lukić govori da ne vidi dramatične promene i da je SPS oduvek samostalno izlazio na parlamentarne izbore.

- Međutim, do promene može da dođe ukoliko SPS nakon izbora promeni svoju politiku i uradi ono što je uradio 2008. ili 2012. a to je da promeni koalicionog partnera u vlasti. To je pitanje svih pitanja u SPS, da li je ovo regularan potez koji služi da SPS sačuva identitet ili je ipak najava promene za budućnost nakon izbora. Možda je i pametno izaći ovako na izbore kako bi se razbila lažna referendumska atmosfera, a ističem da je lažna jer nema sadržaja referenduma. Kada se govori o referendumskoj atmosferi nije dovoljno da budete protiv nekoga, već i biti za nešto, a mi ne znamo za šta je druga strana. Na ovaj način se na neki način razbija ta atmosfera - rekao je Lukić.

Dokaz da država beleži boljitak i tokom najtežih perioda

Mihajlović je komentarisala manipulaciju Studentske liste, kao i to da i kada kažu nešto, to zvuči, kako je rekla, prilično nespretno.

03:20 Zorana Mihajlović na Kurir televiziji: Država stvara bolji život za građane i tokom najtežih situacija Izvor: Kurir televizija

- Trebalo bi da razbijemo famu i manipulaciju koja je napravljena sa pričom da je to Studentska lista, to nije to, uslov da se bude na Studentskoj listi je da niste student. Oni ne mogu da skupe ljude za plenum, iza njih stoje drugi ljudi koji odlučuju ko će biti na listi. To nije Studentska lista jer nema studenata, njih ljudi kada pitaju šta rade na listi, ljudi koji su na toj listi ne znaju da odgovore. Oni su imali iskakanje sa memorandumom o Kosovu i Metohiji. Probali su nešto da kažu, ali je bilo traljavo. Sada su svedoci da država radi i u najtežim situacijama, a sada se minimalac podigao na 600 evra. Dakle, država diže lestvicu jer su ekonomske prilike sve bolje. Iako oni navode da se zalažu za pravo radnika, ipak svi znamo da radnici trenutno imaju izuzetna prava, to znaju i zaposleni i poslodavci. Njihovo pravo je da izlaze, manipulišu i lažu, da predlažu nemoguće, ali niko neće glasati za njih sa tom pričom, jer je većina tih stvari njima neostvariva - odgovara Mihajlović.

"STUDENTI BI DA VRATE KRIZU IZ 2012."

Lukić je saglasan sa tim da je priča o pravima radnika šarena laža Studentske liste jer ekonomski program koji su na neki način najavili govori o lažnom kursu dinara, a njihovi stručnjaci su govorili da će se smanjivati plate, a to znači da će biti mnogo gore nego sada.

- Prava ništa ne znače ako evro skoči na 200 ili se umesto toga plate smanje za 50 odsto. Najbolje o tome govori period od 2008. do 2012. godine. Naime, 2008. je plata bila oko 40.000, a kurs evra 76, a kada se završio njihov mandat 2012. Srbiju su ostavili sa manjim platama kada se prevedu u evro jer je on postao 120 dinara. Takav kolaps je jako teško vratiti, pogledajte koliko godina nam je trebalo da se stabilizujemo. Problem je što studenti žele da ponove taj scenario i da vrate prava radnika kakva su bila od 2008. do 2012. - podseća Lukić.

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Kurir.rs

Zorana Mihajlović u studiju Kurir televizije: